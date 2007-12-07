Счета, основанные на системах копирования сигналов, в рамках одного ДЦ
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Евгений
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Счет Profit - $:3344943 (Share4You)
Название счета: Profit - $ - 3344943 [Forex4You]
Информация о счете: Дата создания счета: 01.11.2016
Валюта счета: USD
Максимальная просадка: 37%
Средства управляющего: 110 USD
Минимальный депозит для участия: 5 USD
Тип счета: Cent2 - USD
Рекомендуемый депозит: 110 USD
Показатели сделок: Средние показатели:
Сред. нед. прирост: 5.3%
Прибыльные сделки: 86.96%
Максимальная прибыльная сделка: -
Максимальная убыточная сделка: -
Вознаграждение управляющего: комиссия за лот: $8.00
Манименеджмент: Уровень Риска: высокий
Торговая стратегия:
Советник использует относительно простой алгоритм торговли, который дополнен несколькими защитными логическими блоками.Сделки восновном закрываются по SL. Депо 100$ остальное снимаю.
Дополнительный мониторинг:
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Другие счета трейдера: Не указано
Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] :
12,85% Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] :
61,6% Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] :
22,44% Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] :
19,87% Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] :
17,43% Результат: [01.12.2016 - 31.12.2016] :
13,48% Результат: [01.11.2016 - 30.11.2016] :
4,84%
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