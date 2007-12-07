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Счет Profit - $:3344943 (Share4You)

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Имя: Евгений
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Счет Profit - $:3344943 (Share4You)
  1. Название счета: Profit - $ - 3344943 [Forex4You]

  2. Информация о счете:
    • Дата создания счета: 01.11.2016
    • Валюта счета: USD
    • Максимальная просадка: 37%
    • Средства управляющего: 110 USD
    • Минимальный депозит для участия: 5 USD
    • Тип счета: Cent2 - USD
    • Рекомендуемый депозит: 110 USD

  3. Показатели сделок:
    • Средние показатели:
      • Сред. нед. прирост: 5.3%
      • Прибыльные сделки: 86.96%
    • Максимальная прибыльная сделка: -
    • Максимальная убыточная сделка: -


  4. Вознаграждение управляющего: комиссия за лот: $8.00

  5. Манименеджмент: Уровень Риска: высокий

  6. Торговая стратегия:
    Советник использует относительно простой алгоритм торговли, который дополнен несколькими защитными логическими блоками.Сделки восновном закрываются по SL. Депо 100$ остальное снимаю.

  7. Дополнительный мониторинг:


  8. Контактная информация:

  9. Другие счета трейдера: Не указано


    Результаты
    • Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : 12,85%
    • Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : 61,6%
    • Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : 22,44%
    • Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : 19,87%
    • Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : 17,43%
    • Результат: [01.12.2016 - 31.12.2016] : 13,48%
    • Результат: [01.11.2016 - 30.11.2016] : 4,84%
__________________
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