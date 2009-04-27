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"Открытие" объявило о намерении купить 55% акций Qiwi за $694 млн

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"Открытие" объявило о намерении купить 55% акций Qiwi за $694 млн
В настоящее время структуры "Открытия" владеют примерно 8,85% акций Qiwi


Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - "Открытие" решило получить контроль в платежном сервисе Qiwi и объявило о намерении приобрести 55% компании, оценив эту долю в $694 млн, следует из сообщения группы.

"Открытие Холдинг" и Otkritie Investments Cyprus Ltd объявили о намерении направить оферту о приобретении не более 24 млн 794 тыс. 253 обыкновенных акций класса "Б" Qiwi по цене $28 за акцию (в том числе представленную американской депозитарной акцией, АДА). Номинальная стоимость обыкновенных акций класса "Б" составляет 0,0005 евро.

"Создание дополнительной стоимости на базе высокотехнологичных финансовых сервисов является одним из стратегических приоритетов "Открытия". (...) Финтех-рынок расширяется, доля таких проектов в нашем бизнесе неуклонно растет и мы уверены, что этот тренд сохранится. Продолжая реализовывать нашу стратегию, мы расширяем наши инвестиции в финтех и расширяем наше сотрудничество с одним из лидеров российского финтех-рынка и объявляем о намерении выпустить тендерное предложение на приобретение от 45 до 55% акций Qiwi класса "Б", в том числе представленных ADS", - приводятся в сообщении слова председателя правления АО "Открытие Холдинг" Алексея Карахана.

В настоящее время структуры "Открытия" владеют примерно 8,85% акций Qiwi, группа в рамках оферты хочет довести свою долю до около 63,85%.

Указанная в оферте цена включает премию за одну акцию класса "Б" (в том числе, представленную АДА), которая составляет: - 19% к цене за одну АДА компании QIWI на момент закрытия торгов на Nasdaq 9 июня, которая составила $23,53; - 87,86% к цене за одну АДА компании Qiwi на момент закрытия торгов на Nasdaq к средней цене АДА компании за последний год, которая составила $14,91.

Оферта направляется всем держателям акций класс "Б" (в том числе, представленным АДА компании Qiwi).

Практически одновременно с объявлением оферты "Открытие" инициировало предварительные обсуждения о потенциальной возможности сотрудничества с компанией Saldivar Investments Ltd, владеющей контрольным пакетом акций Qiwi, а также ее контролирующим лицом и главным исполнительным директором компании Сергеем Солониным.

"Подобные обсуждения являются предварительными, и на текущий момент между сторонами отсутствуют какие-либо соглашения или договоренности в письменной или устной форме", - говорится в сообщении.

Qiwi - ведущий платежный сервис нового поколения c платежной сетью, которая включает свыше 17,2 млн виртуальных кошельков и более 162 тыс. терминалов и точек приема платежей. С помощью Qiwi торговые компании ежемесячно принимают платежи (в денежной и электронной форме) на сумму свыше 70 млрд руб. от более чем 56 млн клиентов в России и странах СНГ. Qiwi работает (и стремится работать) на тех рынках и в тех потребительских сегментах, где основная масса расчетов осуществляется наличными и где потребителям не предлагаются удобные альтернативные варианты для оплаты товаров лично, в режиме онлайн и через мобильные приложения.

В начале июня председатель правления банка "ФК Открытие" Евгений Данкевич и зампред правления этого банка Елена Будник вошли в совет директоров Qiwi. Солонин в интервью "Интерфаксу" сообщил, что вхождение топ-менеджеров "Открытия" в совет директоров Qiwi связано с расширением сотрудничества компаний.

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акции, инвестирование, инвестиции, новости, финансовый рынок
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