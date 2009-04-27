Аналитики предсказали резкое падение цен на жилье в Москве

Сейчас квартиры в столичных новостройках дешевеют примерно на 10% в год из-за переизбытка предложения и падения платежеспособного спроса. Программа реновации пятиэтажек только усилит эту тенденцию
Запуск программы реновации пятиэтажек в Москве ускорит падение цен на жилую недвижимость: в ближайшие несколько лет столичное жилье может подешеветь на 30%. Такой прогноз дал
руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко. Сейчас, по оценкам аналитика, квартиры в новостройках дешевеют примерно на 10% в год из-за переизбытка предложения и падения платежеспособного спроса.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин допустил снижение цен на жилье после запуска программы реновации. «Как минимум цены не будут расти, это уже хорошо. Как максимум — возможно некоторое снижение, не радикальное, но, скорее всего, оно будет», — рассказал столичный градоначальник в интервью ТАСС
. По словам Собянина, на реализацию программы потребуется не менее 15 лет, и на пике ее реализации город планирует строить около 3 млн кв. м жилья в дополнение к тем 3 млн кв. м, которые возводят частные застройщики. При этом часть жилья, построенного по программе реновации столичного жилого фонда, правительство Москвы планирует продать.
Опыт расселения хрущевок в 2000-е годы показал, что не менее половины площадей будет возводиться не для переселенцев, а на продажу, отмечает Олег Репченко. Таким образом, на пике реновации объемы нового строительства могут возрасти до 4,5–5 млн кв. м. «Теоретически это могло бы привести к коллапсу рынка. Однако на практике этого, скорее всего, не случится. Коммерческие застройщики будут вынуждены сократить активность в период реализации программы: кто-то не выдержит конкуренции с городским Фондом содействия реновации и обанкротится, кто-то притормозит вывод новых проектов из-за недостатка спроса. Вероятно, произойдет перераспределение рынка в пользу Фонда реновации за счет доли коммерческих застройщиков», — прогнозирует руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU».
С 2015 года число квартир в готовых новостройках на рынке Москвы от Третьего транспортного кольца до МКАД, где сконцентрирован основной объем пятиэтажек, увеличилось примерно в 1,6 раза. В конце прошлого года, по данным «ИРН-Консалтинг», на долю готового предложения приходилась уже примерно четверть первичного рынка.
Ранее заместитель мэра Москвы, глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин заявил
, что массовое строительство домов в Москве по программе реновации не приведет к падению или росту цен на остальное жилье в столице. «Я могу точно сказать: цены [на жилье] не рухнут. Им рушиться некуда. Они, скорее всего, не будут расти. В сценарии, который закладываем по развитию реновации, мы считаем, что цена на недвижимость [в Москве] будет в год расти на уровне инфляции — на 3–4%. Это будет достаточно стабильная и прогнозируемая ситуация», — отметил чиновник.
Программа реновации жилого фонда Москвы затронет 4,5 тыс. домов, расположенных в 85 районах Старой Москвы и шести поселениях на новых территориях. Голосование собственников квартир в пятиэтажках из предварительного списка запущено 14 мая и продлится до 15 июня 2017 года.
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