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ПАММ счет Золотой бакс:5491575 (InstaForex)

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Обсуждение ПАММ-счетов и управляющих. Инвестирование в ПАММ-счета. Отзывы инвесторов.
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ПАММ счет Золотой бакс:5491575 (InstaForex)
  1. Название ПАММ счета: Золотой бакс - 5491575 [InstaForex]

  2. Информация о счете:
    • Дата создания счета: 29.04.2016
    • Валюта счета: USD
    • Максимальная просадка: 74%
    • Капитал управляющего: 443
    • Тип счета: ПАММ

  3. Оферта:
    • Минимальная инвестиция: 1 USD
    • Комиссия управляющего: 40%
    • Срок оферты: 1 неделя
    • Штраф за долгосрочный возврат: 20%


  4. О торговой стратегии: Не уазано.

    Но торговля с большим размахом между прибыльным и убыточным месяцев.

  5. Манименеджмент: Не указано

  6. Информация об управляющим: Не указано

  7. Мониторинг у брокера: Смотреть

  8. Сторонний мониторинг:
    Не указано

  9. Еще ПАММ счета управляющего:

Результаты
  • Результат: [05.06.2017 - 10.06.2017] : 7,59%
  • Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : 42,57%
  • Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : -5,61%
  • Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : 16,3%
  • Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : -17,86%
  • Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : 250%
  • Результат: [01.12.2016 - 31.12.2016] : -62,79%
  • Результат: [01.11.2016 - 30.11.2016] : 120,51%
  • Результат: [01.10.2016 - 31.10.2016] : -68,16%
  • Результат: [01.09.2016 - 30.09.2016] : 21,29%
  • Результат: [01.08.2016 - 31.08.2016] : 8,6%
  • Результат: [01.07.2016 - 31.07.2016] : 15,53%
  • Результат: [01.06.2016 - 30.06.2016] : 93,98%
  • Результат: [01.05.2016 - 31.05.2016] : -17%
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Последний раз редактировалось Aisller; Сегодня в 11:14.
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