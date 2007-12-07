|
Сегодня, 11:39
|
Сегодня, 11:09
|
#1
|
Главный модератор
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,848
Благодарностей: 6,294
УГ: 1
|
ПАММ счет Золотой бакс:5491575 (InstaForex)
- Название ПАММ счета: Золотой бакс - 5491575 [InstaForex]
- Информация о счете:
- Дата создания счета: 29.04.2016
- Валюта счета: USD
- Максимальная просадка: 74%
- Капитал управляющего: 443
- Тип счета: ПАММ
- Оферта:
- Минимальная инвестиция: 1 USD
- Комиссия управляющего: 40%
- Срок оферты: 1 неделя
- Штраф за долгосрочный возврат: 20%
- О торговой стратегии: Не уазано.
Но торговля с большим размахом между прибыльным и убыточным месяцев.
- Манименеджмент: Не указано
- Информация об управляющим: Не указано
- Мониторинг у брокера: Смотреть
- Сторонний мониторинг:
Не указано
- Еще ПАММ счета управляющего:
- Результат: [05.06.2017 - 10.06.2017] : 7,59%
- Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : 42,57%
- Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : -5,61%
- Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : 16,3%
- Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : -17,86%
- Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : 250%
- Результат: [01.12.2016 - 31.12.2016] : -62,79%
- Результат: [01.11.2016 - 30.11.2016] : 120,51%
- Результат: [01.10.2016 - 31.10.2016] : -68,16%
- Результат: [01.09.2016 - 30.09.2016] : 21,29%
- Результат: [01.08.2016 - 31.08.2016] : 8,6%
- Результат: [01.07.2016 - 31.07.2016] : 15,53%
- Результат: [01.06.2016 - 30.06.2016] : 93,98%
- Результат: [01.05.2016 - 31.05.2016] : -17%
Последний раз редактировалось Aisller; Сегодня в 11:14.
|
|
Войдите
, чтобы оставить комментарий.
Сегодня, 11:39
|