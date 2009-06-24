Victory-invest - victory-invest.net

Я не создатель/админ данного проекта.
Victory-invest
Высокодоходный проект с тремя тарифами и моментальными выплатами. Чистая прибыль до 12% в сутки, инвестиции возвращаются в конце срока. Вклады от 10 долларов.
✈ Старт: 10.06.17
Маркетинг:
➡ Start 6% в день на 15 дней | Вклады от 10 USD до 100 USD
➡ Pro 9% в день на 25 дней | Вклады от 101 USD до 1000 USD
➡ Realy Investor 12% в день на 35 дней | Вклады от 1001 USD до 3000 USD
Возврат депозита в конце срока.
Минимальный вклад: 10 USD
Максимальный вклад: 3000 USD
Минимальная сумма для выплат: 0.10 USD
Принимает: Perfect Money, Payeer
Тип выплат: инстант
Реф-программа: 8-4-2%
Техническая часть:
— уникальный дизайн
— SSL сертификат
— защита от DDoS
— Языки: Английский, Португальский, Русский, Испанский
Регистрация в проекте
Депозит: