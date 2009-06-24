Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Victory-invest - victory-invest.net

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:44
#1
Любитель
 
Имя: VIP-Monitoring
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.04.2015
Сообщений: 953
Благодарностей: 50
УГ: 24
КП: 0.202
Victory-invest - victory-invest.net
Я не создатель/админ данного проекта.



Victory-invest

Высокодоходный проект с тремя тарифами и моментальными выплатами. Чистая прибыль до 12% в сутки, инвестиции возвращаются в конце срока. Вклады от 10 долларов.
✈ Старт: 10.06.17
Маркетинг:
➡ Start 6% в день на 15 дней | Вклады от 10 USD до 100 USD
➡ Pro 9% в день на 25 дней | Вклады от 101 USD до 1000 USD
➡ Realy Investor 12% в день на 35 дней | Вклады от 1001 USD до 3000 USD
Возврат депозита в конце срока.
Минимальный вклад: 10 USD
Максимальный вклад: 3000 USD
Минимальная сумма для выплат: 0.10 USD
Принимает: Perfect Money, Payeer
Тип выплат: инстант
Реф-программа: 8-4-2%
Техническая часть:
— уникальный дизайн
— SSL сертификат
— защита от DDoS
— Языки: Английский, Португальский, Русский, Испанский

Регистрация в проекте

Депозит:

__________________
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VIPMonitor вне форума  
Старый Сегодня, 11:27
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 16,180
Благодарностей: 109
УГ: 6
КП: 0.049
Re: Victory-invest - victory-invest.net
Вклад
Дата операции: 11 Июн 2017 09:53
ID операции: 363580655
Тип операции: перевод
Магазин: victory-invest.net
Статус: выполнен
Сумма списания: 1 008.34 p
Сумма получения: 1 008.34 p

Описание счета: victory-invest.net
Номер счета в магазине: 11
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

MonitoringFF - МОНИТОРИНГ ИГР С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ
MonitoringFF на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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