Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Опять срыв сроков и нет новостей

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Старый Сегодня, 09:48
#1
Любитель
 
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Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 03.01.2010
Сообщений: 263
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Опять срыв сроков и нет новостей
Представитель биржи на днях заявил, что новости будут "до 11 июня", сегодня 11, где информация? или 11 июня 2018?
TimuR84 на форуме  
Старый Сегодня, 10:04
#2
Интересующийся
 
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 13.09.2015
Сообщений: 42
Благодарностей: 11
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Опять срыв сроков и нет новостей
Цитата:
Сообщение от TimuR84 Посмотреть сообщение
Представитель биржи на днях заявил, что новости будут "до 11 июня", сегодня 11, где информация? или 11 июня 2018?
Коллега, какие Вы ждёте новости? " процесс в движении, скоро всё решится и заработаем" - вот Вам и новость (хотя я не представитель биржи).
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