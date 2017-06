BERKUTcryp Интересующийся

[ICO][SONM] Децентрализованный глобальный супер-компьютер для туманных вычислений.

Расскажем немного о теории.



1. Что такое SONM.

SONM - это всемирный децентрализованный туманный компьютер для любых вычислительных систем общего назначения. Принципы системы туманных вычисления в значительной степени сходны с кластерной технологией. Их также называют grid-системами. Главное отличие — низкая доступность каждого узла, то есть невозможность гарантировать его работу в заданный момент времени (узлы подключаются и отключаются в процессе работы), поэтому задача должна быть разбита на ряд независимых друг от друга процессов. Такая система, в отличие от кластеров, не похожа на единый компьютер, а служит упрощённым средством распределения вычислений. Нестабильность конфигурации, в таком случае, компенсируется больши́м числом узлов.



2. Дорожная карта проекта и будущие этапы разработки.



V.0.1 - ANGE (Текущая версия)

Яндекс.Cocaine как платформа, Docker как поставщик изолирующего окружения.

Поддерживаемые языки:

- C++

- Go

- Java

- Node.js

- Python

- Ruby

- [В разработке] Racket

Уже работают следующие сервисы:

- Логирование

- Узел локального хранилища файлов

- Хранилище MongoDB

- Эллиптическое хранилище

- Узловой локальный кеш в памяти

- Распределенный кеш в памяти

- URL-адрес

- Jabber

- [В разработке] Уведомления

- [В разработке] Служба распределенного времени

Прототипы системы смарт-контрактов («Фабрика»), протокол для коммуникации между узлами (нодами).

Любой может создать свой собственный центр и попытаться собрать майнеров или создать свой собственный кластер. Любой может запустить любой обычный докер-контейнер на нем или создать собственное приложение в рамках Cocaine.



V.0.2 - PRINCIP (июнь 2017 г.)

Основной токен-контракт и приложение ICO. Прототип выплат (уже реализованный для BOINC-платформа «DrugDiscovery@home.com»)

Оптимизировано To> man - Yandex.Cocaine- базовая платформа для туманных вычислений будет реализована.

Ethereum P2P101 Whisper изменения в FUSRODAH базовом протоколе обмена сообщениями между отправителями (Node) и получателями (Worker) будут реализованы. В качестве демонстрации универсальности платформы будет реализован контейнер игрового сервера QUAKE.



V.0.3 - ARCH (сентябрь 2017 года)

В этой версии разработчики сосредоточатся на наиболее важных частях системы. Пока что рабочий протокол является буквально «протоколом» - он не имеет библиотек или API, поскольку это просто соглашение внутри модульной системы.

На уровне платформы это будет PayOut dapp - он позволит администратору хаба выплачивать токены выплат майнерам, в зависимости от их работы - это уже сделано для BOINC-подобных платформ таких как «DrugDiscovery@home». Их нужно просто адаптировать к недавно развернутому токенному контракту и архитектуре узла шлюза Cocaine.

На уровне интеллектуальных контрактов он будет работать с контрактом DAO.

+ Браузер для сайтов

+ Оптимизация сообщений (каналы, защита от флуда и.т.д.)

+ Выплата DAO и дивидендов

+ Улучшения UI и UX для всех сторон

+ Общие улучшения производительности

Браузер для сайтов означает, что у разработчиков будет собственный браузер для сервисов и сайтов (внутри Sonm). Вероятно, это будет совместимо с web3. Это также будет хорошим испытанием для сервисов локаторов. Сеть должна будет запускать приложения и сайты находящийся как можно ближе к пользователям браузера.



V.0.4 - POWER (март 2018 г.)

В этой версии разработчики будут добавлять новые типы сообщений для новых систем обмена сообщениями, настройка связь между майнерами и концентраторами. Вероятно, для этого придется переписать внутренний DNS-узел Службы обнаружения.

Что касается базовой платформы, мы будем работать над реализацией бизнес-логики (рынок и AI).

На платформе мы будем внедрять интеграцию с DCFS, такими как IPFS, Swarm, Storj.

Создание реестра приложений. На уровне смарт-контрактов они планируют закончть работу над «Фабрикой».



V.0.5 - VIRT (июнь 2018 года)

Реестр приложений означает некоторый «надежный» реестр утвержденных приложений. Если майнер или концентратор хочет использовать приложения не из этого реестра (например, используя свой собственный реестр или другое источники, такие как github или частные репозитории dev) - они должны добавлять новые источники вручную и т. д.

Court app - приложение, которое фильтрует предложение DAO и канал сообщений синтаксически анализирует и структурирует потоки предложения , позволяет сообществу более эффективно выбирать предложения и голосовать за них. На этом уровне развернутся все новейшие контракты от «Фабрики» - «Белый список», «Хабы фабрики», «Хабы кошельков». Это станет началом формирования реального нового гомеостаза системы. После этого будут несколько «отладочных» релизов необходимые для того,чтобы учесть различные предложения сообщества.

+ Общий локатор и клиент конечного узла

Это означает, что локатор будет использоваться не только для браузера, но и для любого типа приложений.

Предполагается, что все запросы от локального хоста будут переданы в сетевые службы и будут искать в сети SONM, чтобы определить ближайшую хорошую точку для пользователя распределенной системы.

+BTSync

+Court app



V.1.0 - DOMIN (август 2018 года)

Самая первая коммерческая версия этой платформы для публичного использования.

Глобальные улучшения DNS и сервисов позволяют нам создавать новый интернет-браузер,

который позволит каждому найти и запустить такие службы, как https: // servicename.

Улучшения графического интерфейса для каждой части системы позволяют разработчикам улучшить пользовательский интерфейс и начать широко распространяться среди «не-биткойнеров».

Предполагается, что другие компании будут использовать организацию smart-contract (Фабрика), которая позволит им использовать один контракт-реестр и справедливую защиту системы от злонамеренных пользователей и мошенничество.



V.1.1 - THRON (ноябрь 2018 года)

Улучшение UX, предложения сообщества, отзывы, отладка и т. д.



V1.n - CHERUB (2019)

Начата разработка новой версии SOSNA, которая будет основана на CoreOS (система, которую вы могли бы буквально запускать везде - микроволновые печи и стиральные машины).

V.2.0 - SERA (2020)



Выпуск SOSNA 2.0. Представьте себе, если ваши смарт-часы от Apple могут заработать вам деньги?

Слова «Время - деньги!» обретут буквальный смысл.



3. Область применения SONM лежит в различных областях.



Во-первых, это научные проекты. Децентрализованная сеть SONM может использоваться для выполнения научных вычислений которые требуют огромных вычислительных мощностей таких как:

- социальная статистика

- биоинформатика;

- разработка лекарственного средства;

- прогноз климата;

- аэродинамические вычисления;

- моделирование траектории метеора.



Во-вторых, для хостинга сайтов. SONM использует технологию PaaS с открытым исходным кодом Cocaine для реализации виртуальных машин, признанных серверами, с IPFS и другими децентрализованными решениями хранения данных в качестве базового уровня. SONM может использоваться для размещения веб-сайтов и вы не будетев зависимости от централизованных облачных сервисов (AWS / Azure / Google Cloud и т. Д.) или хостинг-провайдеров.



В-третьих, может быть использована для игровых серверов. Есть много игр MMO, использующих валюты в игре. Технология SONM предлагает решение для развертывания игровых серверов в сети SONM. Более того, игровыми валютами можно легко обменяться на токены SONM и обратно, используя готовое решение. Игроки могут поддерживать свои любимые игровые серверы, обеспечивая их вычислительными ресурсами в обмен на токены или валюту в игре.



В-четвертых, это нейронные сети. Искусственная нейронная сеть - математическая модель интерпретаций мозга человека, в котором находятся миллионы нейронов передающих информацию в виде электрических импульсов. Нейросетевые проекты требуют огромной вычислительной мощности для своего развертывания, самообучаясь и настраиваясь. Самыми распространенными применениями нейронных сетей являются :

- классификация — распределение данных по параметрам;

- предсказание — возможность предсказывать следующий шаг;

- распознавание — в настоящее время, самое широкое применение нейронных сетей.



В-пятых, CGI и Видео рендеринг . Рендеринг задач видео CGI может быть распределен по сети SONM между большим количеством вычислительных устройств, и может обрабатываться очень быстро. В отличие от служб облачных вычислений, SONM может предоставить покупателям любое арендное время, любую вычислительную архитектуру и любую вычислительную структуру сети.





Соберем все плюсы данного проекта воедино.



1. pre-ICO SONM закончилось менее чем через 10 часов. Во время его проведения, проект собрал 10'000 ETH. Этот факт красноречиво свидетельствует о большом интересе со стороны крипто-сообщества к этому новому проекту.

2. Проект SONM будет использовать эскроу с применением кошелька с мультиподписью, чтобы обеспечить безопасность всех участников ICO.



Все средства pre-ICO и ICO будут зачислены на его кошелек эскроу.

3. У SOMN есть пять огромных областей применения.

4. У SONM уже есть рабочий прототип системы в отличии от конкурирующих проектов.



Осталось всего неделя до того, как вы сможете вступить в этот революционный проект и я надеюсь данная информация поможет сделать вам правильный выбор. http://www.sonm.io/.



