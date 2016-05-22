Fleex - Fleex.cс

Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Платёжные системы: Perfect money, Payeer, Bitcoin, Litecoin и Dogecoin
Языки: DE, EN, ES, FR, PT, RU
Легенда:
Цитата:
Майнинговая платформа Fleex.cc - это уникальный сервис, позволяющий одновременно добывать самые популярные крипто валюты
Используя 100% мощности Gh/s вы гарантировано зарабатываете от 2% до 3% в сутки от своих инвестиций
Теперь каждый может начать добычу криптовалюты и лично ощутить на своём опыте все плюсы и качество данной платформы
Пройдите регистрацю, получите 100 Gh/s в подарок и приступайте к добычи желаемой монеты
Вы можете майнить криптовалюту: Биткоин, Лайткоин, Догкоин .
Реферальная система:
2х уровневая система :
Ваши партнеры приносят вам:
12% Gh/s – от приобретенных рефералами 1 уровня
5% Gh/s – от приобретенных рефералами 2 уровня
Также Вы получите 5 Gh/s за каждую регистрацию по Вашей реферальной ссылке.
План:
Уровневая система 0-10
От 2% на 0 уровне, До 3% на 10 уровне в день, или от 60% до 90% в месяц.
Более подробно можно ознакомиться на главной странице сайта воспользовавшись калькулятором.
Депозит НЕ Возвращается.
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Valid from June 8, 2017 to December 16, 2017
Serial Number: 23d36d7987f7f923ec6e49d133e97c35
Signature Algorithm: ecdsa-with-SHA256
Issuer: COMODO ECC Domain Validation Secure Server CA 2