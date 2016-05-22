Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Fleex - Fleex.cс

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 00:41
#1
Профессионал
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 1,151
Благодарностей: 266
УГ: 0
КП: 0.127
Fleex - Fleex.cс
Я не админ проекта.

Представляю вашему вниманию «Майнинговую платформу» Fleex.cc

Дата старта : 10.06.2017

Платёжные системы: Perfect money, Payeer, Bitcoin, Litecoin и Dogecoin

Языки: DE, EN, ES, FR, PT, RU

Легенда:

Цитата:
Майнинговая платформа Fleex.cc - это уникальный сервис, позволяющий одновременно добывать самые популярные крипто валюты
Используя 100% мощности Gh/s вы гарантировано зарабатываете от 2% до 3% в сутки от своих инвестиций
Теперь каждый может начать добычу криптовалюты и лично ощутить на своём опыте все плюсы и качество данной платформы
Пройдите регистрацю, получите 100 Gh/s в подарок и приступайте к добычи желаемой монеты

Вы можете майнить криптовалюту: Биткоин, Лайткоин, Догкоин .

Реферальная система:

2х уровневая система :
Ваши партнеры приносят вам:
12% Gh/s – от приобретенных рефералами 1 уровня
5% Gh/s – от приобретенных рефералами 2 уровня
Также Вы получите 5 Gh/s за каждую регистрацию по Вашей реферальной ссылке.

План:

Уровневая система 0-10
От 2% на 0 уровне, До 3% на 10 уровне в день, или от 60% до 90% в месяц.
Более подробно можно ознакомиться на главной странице сайта воспользовавшись калькулятором.
Депозит НЕ Возвращается.


Ввод\Вывод:

Минимальная сумма ввода составляет: USD 1, BTC 0.001, LTC 0.1, DOGE 1000
Минимальная сумма вывода составляет: USD 1, BTC 0.001, LTC 0.1, DOGE 3000

Дополнительные комиссии не взимаются.

Вывод ручной.
Цитата:
Запрос на вывод в основном обрабатывается в течение часа, но не более 48 часов.
Стоимость единиц мощности : ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕНА 1 GH/S = 0.01 USD



Бонус:

Пройдите регистрацю, получите 100 Gh/s в подарок и приступайте к добычи желаемой монеты

Домен и SSL :

Цитата:
DOMAIN INFORMATION
Domain:
fleex.cc
Registrar:
WEB COMMERCE COMMUNICATIONS LIMITED DBA WEBNIC.CC
Registration Date:
2017-05-24
Expiration Date:
2019-05-24
Updated Date:
2017-06-08
Status:
ok
Name Servers:
ns.km32108-01.keymachine.de
ns2.km32108-01.keymachine.de
Цитата:
Common name: sni208732.cloudflaressl.com
SANs: sni208732.cloudflaressl.com, *.31tzk4k7.ga, *.ampurdanes.com, *.boopwland.com, *.cursosderobotica.es, *.ecalcium.ga, *.ejeigietubook.xyz,

*.fleex.cc, *.geschicklichkeitsspiel.red, *.gesundgepflegt.trade, *.ghumakkar.com, *.inkhutasa.top, *.kaffeklubben.altervista.org,

*.levaquindangerak.xyz, *.ltraumurlaub.gq, *.otnconsultants.cf, *.pdfskadal.tk, *.ruelection-w.cf, *.seitensprungportal.xyz, *.tselive.com, *.vb-

trade.ru, *.wapssr.cn, 31tzk4k7.ga, ampurdanes.com, boopwland.com, cursosderobotica.es, ecalcium.ga, ejeigietubook.xyz, fleex.cc,

geschicklichkeitsspiel.red, gesundgepflegt.trade, ghumakkar.com, inkhutasa.top, kaffeklubben.altervista.org, levaquindangerak.xyz, ltraumurlaub.gq,

otnconsultants.cf, pdfskadal.tk, ruelection-w.cf, seitensprungportal.xyz, tselive.com, vb-trade.ru, wapssr.cn
Valid from June 8, 2017 to December 16, 2017
Serial Number: 23d36d7987f7f923ec6e49d133e97c35
Signature Algorithm: ecdsa-with-SHA256
Issuer: COMODO ECC Domain Validation Secure Server CA 2

Вклад в проект:
andrey2301 на форуме  
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