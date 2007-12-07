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ПАММ счет SEMSEM:2306288 (InstaForex)

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Обсуждение ПАММ-счетов и управляющих. Инвестирование в ПАММ-счета. Отзывы инвесторов.
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ПАММ счет SEMSEM:2306288 (InstaForex)
  1. Название ПАММ счета: SEMSEM - 2306288 [InstaForex]

  2. Информация о счете:
    • Дата создания счета: 17.03.2015
    • Валюта счета:
    • Максимальная просадка: 56
    • Капитал управляющего: 650
    • Тип счета: ПАММ

  3. Оферта:
    • Минимальная инвестиция: 1 USD
    • Комиссия управляющего: 30%
    • Срок оферты: 30 дней
    • Штраф за долгосрочный возврат: 15%


  4. О торговой стратегии: Не указана

  5. Манименеджмент: Не указано

  6. Информация об управляющим: От трейдера:
    Hello , trust me , u are going to make profits if u trust me , profits at least 30 % in 6 months

  7. Мониторинг у брокера: Смотреть

  8. Еще ПАММ счета управляющего: Не указано

Результаты
  • Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : 0,75%
  • Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : 49,16%
  • Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : 34,59%
  • Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : -21,76%
  • Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : 71,72%
  • Результат: [01.12.2016 - 31.12.2016] : -18,18%
  • Результат: [01.11.2016 - 30.11.2016] : 181,4%
  • Результат: [01.10.2016 - 31.10.2016] : -81,47%
  • Результат: [01.09.2016 - 30.09.2016] : 44,1%
  • Результат: [01.08.2016 - 31.08.2016] : -1,83%
  • Результат: [01.07.2016 - 31.07.2016] : -3,53%
  • Результат: [01.06.2016 - 30.06.2016] : -19,05%
  • Результат: [01.05.2016 - 31.05.2016] : 3,96%
  • Результат: [01.04.2016 - 30.04.2016] : 19,53%
  • Результат: [01.03.2016 - 31.03.2016] : 103,61%
  • Результат: [01.02.2016 - 29.02.2016] : -30,25%
  • Результат: [01.01.2016 - 31.01.2016] : -29,59%
  • Результат: [01.12.2015 - 31.12.2015] : -16,34%
  • Результат: [01.11.2015 - 30.11.2015] : 0,5%
  • Результат: [01.10.2015 - 31.10.2015] : 1,52%
  • Результат: [01.09.2015 - 30.09.2015] : 8,79%
  • Результат: [01.08.2015 - 31.08.2015] : 30%
  • Результат: [01.07.2015 - 31.07.2015] : 16,67%
  • Результат: [01.06.2015 - 30.06.2015] : -29,41%
  • Результат: [01.05.2015 - 31.05.2015] : 27,82%
  • Результат: [01.04.2015 - 30.04.2015] : -1,48%
  • Результат: [01.03.2015 - 31.03.2015] : 35%
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