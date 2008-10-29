Федеральное бюро выкупа жилья - fbvz.ru

ООО-шечка со скромным уставным капиталом в 10 000 руб, но гордым названием "Федеральное бюро выкупа жилья" предлагает не переплачивать бакнкам за жилье в ипотеку, а переплачивать им.
Точнее предлагает договор Аренды с правом выкупа.
Вы не платите проценты по ипотеке, а платите повышенную арендую плату. А потом станете собственником, если повезет
Цитата:
«Цель нашего проекта − создать и закрепить в обществе в качестве социального института инструмент, который позволит многим категориям граждан решить свои жилищные проблемы, − рассказал Николай Сергеевич Овчинников, основатель «Федерального бюро выкупа жилья». − Аренда с выкупом станет для людей понятным, прозрачным, а самое главное доступным механизмом покупки жилья. Одним из основных его преимуществ является отсутствие большого количества формальных ограничений. Все будет осуществляться на уровне договоренности собственника и покупателя».
Действительно, все условия сделки по аренде с выкупом − размер ежемесячного платежа, итоговая сумма выкупа, срок аренды и многие другие факторы − регулируются в рамках личных договоренностей. Аренда с выкупом выгодна всем участникам сделки. Покупатели-арендаторы сразу заселяются в квартиру. При этом не нужно заниматься сбором документов, предъявлять кредитную историю, платить первый взнос. Чтобы стать владельцем жилья, нужно подписать с собственником договор, который внешне слабо отличается от стандартного договора найма жилого помещения, и вовремя вносить платежи. В то же время собственник получает возможность продать свою квартиру по цене выше рыночной. В нее заложена стоимость самой квартиры, арендная ставка и уровень инфляции, за 3-5 лет цена удваивается. По финансовой отдаче аренда с выкупом сопоставима с вложениями в новостройки. Это приносит до 40% годовых, а рисков долгостроя и заморозки строительства просто нет.
10 лет и Ходжа Насреддин
Цитата:
Жил в Бухаре всем известный Ходжа Насреддин. Слыл он давно главным ловкачом и насмешником, а главное очень умным человеком. Призвал его к себе местный халиф, человек жуткого нрава и очень своевольный. Халиф сказал Насреддину:
— Все говорят, что ты очень мудрый и хитрый человек. Если это так, то научи моего осла разговаривать. Научишь – озолочу, сможешь взять столько золота, сколько унесешь. А не научишь – отрублю голову. Отвечай мне, сможешь так сделать?
— Конечно, я могу научить осла разговаривать. Но осел не самое сообразительное животное, и мне потребуется много времени, что бы научить его всему необходимому. Я не отказываюсь, но на все нужно время.
— Сколько тебе нужно времени.
— Я думаю, что вполне смогу справиться за 10 лет. Быстрее никак нельзя, ведь осел будет общаться с достопочтимым халифом и должен знать все обороты придворной речи.
— Хорошо – согласился халиф. – Но если ты этого не сделаешь, то погибнешь.
Насреддину выдали денег на обучение осла и отправили домой.
Когда у него спросили удивленные соседи и знакомые, как он собирается выполнить задание, он ответил: – Аллах велик и на все его воля. Все в руках провидения. За десять лет умру либо я, либо халиф, либо осел.