CCC.LIFE - 110% рефбэк

Приветствую, коллеги по инет-бизнесу, друзья и просто мальчишки и девченки
Инвестировав солидную сумму,
проверив работоспособность сайта,
получив определенный статус в альянсе,
предлагаю рефбэк 110%
от Ваших вкладов и доходов в инвестиционном альянсе ссс.life
.
То есть, от каждого Вашего вклада
Вы получаете от меня 5,5%
плюс 2,5% получаете от Вашего еженедельного дохода
в альянсе(который начисляется по четвергам до тех пор,пока депозит не удвоится)
Главные условия получения рефбэка - Вы должны зарегистрироваться по моей ссылке и отписываться о получении рефбэка здесь, в этой теме.
Так как обработка заявок на вывод в альянсе проходит по вторникам, то и выплата рефбэков от меня будет проводиться в этот день.
Ссылка для регистрации - в подписи.
Там же мой чат по проекту.
Связь также можно держать по моему скайпу : goldeuro599 ;
по и-майл: icqmailzzz gmail.com ;
через telegram: @Daxa2017
Обращаю внимание : рефбэк существенно сокращает срок окупаемости Ваших инвестиций.
Думаем, считаем, действуем !
До связи.