Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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NimBot - nimbot.me

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 21:47
#1
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 14,002
Благодарностей: 6,036
УГ: 38
КП: 0.146
подарки
награды Волшебный горшочек 
NimBot - nimbot.me
Привет Форумчане, Друзья! Представляю свежий среднепроцентный проект на платформе Телеграм.

я не админ/создатель проекта.
тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления.
старт проекта: 10.06.2017

Посмотреть на проект!


Регистрация в проектЕ!!!


О Проекте!

Цитата:
Nimbot — единая мировая система инвестиций в новую инновационную валюту Nims. Мы команда опытных трейдеров на бирже криптовалют, имеющая огромный опыт в данной сфере. На сегодняшний день ничего не стоит на месте, все движется вперед следуя за инновациями. Наши специалисты анализировав рынок, выявили уникальную новую систему Nimses. Nimses сохраняет каждую минуту прожитой жизни человека в виде одного нима. Эта валюта всегда будет расти, день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Сейчас вся мировая общественность пристально следит за постоянным огромным ростом курса Bitcoin - эта валюта уже признана во многих странах и продолжает покорять планету.

А ведь в начале Bitcoin стоили центы, спустя годы мы можем с уверенностью утверждать, что сотни криптовалют развиваются каждый день, постоянно увеличивая свой курс. Чем больше участников будет в системе, тем больше будет стоимость нима, наши инвесторы будут получать прибыль от роста курса не прикладывая никаких усилий.

Основываясь на нашем огромном опыте мы создали инновационную систему инвестиций на удобной и полностью безопасной платформе Telegram. Наш бот легко устанавливается на любой смартфон или планшет не требуя никаких регистраций или ввода личных данных. Платформа конфиденциальна, надёжна и проста.

Маркетинг Проекта!


Цитата:
5% на 30 Дней!
150%
50% прибыль!
Депозит включен в выплаты

Регламент Выплат!

Инстант!


Поддержка!

Реферальная программа!

9-3-1%


Минимальный Вывод!

0,5$

Минимальный Вклад!

5$


Платёжные Системы!

PM, Bitcoin

Языковые Версии!

русская, английская.


Внимание!!!

Технические Характеристики
Уникальный скрипт
Dates Created on 2017-06-06 - Expires on 2018-06-06 - Updated on 2017-06-10
IP Address 104.31.83.178 is hosted on a dedicated server
IP Location United States - Arizona - Phoenix - Cloudflare Inc.






Регистрация в проектЕ!!!


Мой Депозит!

Цитата:
Date : 06/10/2017 18:42
From/To Account : U14579529
Amount : -150.00
Currency : USD
Batch : 178826706
Memo : Shopping Cart Payment. Pay+from80.
Payment ID : 16
Hash : ca47dd396bf454cac6bec4de924fd996
__________________
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Последний раз редактировалось Ярослав Яценко; Сегодня в 21:55.
Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 21:54
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.05.2015
Сообщений: 4,343
Благодарностей: 7,917
УГ: 0
КП: 0.460
подарки
Re: NimBot - nimbot.me
Цитата:
Сообщение от Ярослав Яценко Посмотреть сообщение
Минимальный Вывод!

1$
Поправьте, в факе 0.5
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pooh95 на форуме  
Старый Сегодня, 21:56
#3
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 14,002
Благодарностей: 6,036
УГ: 38
КП: 0.146
подарки
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: NimBot - nimbot.me

pooh95, есть
__________________
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Ярослав Яценко на форуме  
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