Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
Сегодня, 22:01
Сегодня, 21:24
#
1
Любитель
Имя:
Оскар
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.01.2016
Сообщений: 261
Благодарностей: 47
УГ: 3
Asia-Invest.com.ru
Я не являюсь администратором данного проекта
О проекте
Наша компания занимается выкупом дешевой техники напрямую от производителей.Выкуп идет крупным оптом,от 1000 до 10 000 единиц на один товар.
Зарядные устройства,телефоны,планшеты,ноутбуки.Перепродажа идет на территории РФ с накруткой 15-50%.
Для большей рентабельности, руководителями компании было принято решение запустить online-платформу, в рамках которой абсолютно каждый желающий смог бы зарабатывать с помощью инвестирования.
Тарифные Планы
Платежные системы
Моя инвестиция
06.10.17 18:23 Account Transfer -10.00 Sent Payment: 10.00 USD to account U12427881 from U13327551. Batch: 178825455. Memo: Shopping Cart Payment.
Регистрация
Сегодня, 21:29
#
2
Топ Мастер
Имя:
Дядя Саша
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 8,093
Благодарностей: 3,108
УГ: 87
Re: Asia-Invest.com.ru
Что то сомневаюсь что он принимает вебмани и визу. Тс вы бы хоть проверяли бы перед тем как что то в теме писать
Кошель древний с небольшим трастом. Ждем хайп килера с заключением
Сегодня, 21:33
#
3
Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.10.2013
Сообщений: 81
Благодарностей: 16
УГ: 0
Re: Asia-Invest.com.ru
06.10.17 13:08 Account Receive +1.68 Received Payment 1.68 USD from account U12427881 to account U8037***. Batch: 178801109. Memo: asia-invest
% вывел
Сегодня, 21:33
#
4
Топ Мастер
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 12,647
Благодарностей: 6,564
УГ: 13
награды
Re: Asia-Invest.com.ru
Аж испугался как сайт открыл, такие яркие красски так не ожидано по глазам
Последний раз редактировалось moskva; Сегодня в
21:36.
Сегодня, 21:37
#
5
Любитель
Имя:
Николай
Пол: Мужской
Адрес: Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.10.2013
Сообщений: 567
Благодарностей: 66
УГ: 66
Re: Asia-Invest.com.ru
Админу 34 года
Сегодня, 21:38
#
6
Топ Мастер
Имя:
Дядя Саша
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 8,093
Благодарностей: 3,108
УГ: 87
Re: Asia-Invest.com.ru
Цитата:
Сообщение от
Glonik
Админу 34 года
Админша из казахстана
Сегодня, 21:44
#
7
Мастер
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 12,740
Благодарностей: 6,006
УГ: 69
Re: Asia-Invest.com.ru
Ни чего нового, очередная шляпа
Цитата:
Сообщение от
Glonik
Админу 34 года
Цитата:
Сообщение от
Millioner2014
Админша из казахстана
Это будет основной изюМинкой этого хайпа
Сегодня, 21:44
#
8
Любитель
Имя:
Николай
Пол: Мужской
Адрес: Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.10.2013
Сообщений: 567
Благодарностей: 66
УГ: 66
Re: Asia-Invest.com.ru
Бесстрашный Админ ))
Цитата:
Organization Using Domain Name
Name...................: Gulbadyam Asimova
Organization Name......: Private Person
Street Address.........: Zhibek-Zholi 50
City...................: Almati
State..................: Almatinskaya
Postal Code............: 050044
Country................: KZ
Administrative Contact/Agent
NIC Handle.............: REG-A1ZPBNLXJTAO
Name...................: Gulbadyam Asimova
Phone Number...........: +7.9780668815
Fax Number.............: +7.9780668815
Email Address..........: gulbadyam83@gmail.com
Nameserver in listed order
Primary server.........: ns1.fozzy.com
Primary ip address.....: 78.140.185.139
Secondary server.......: ns2.fozzy.com
Secondary ip address...: 78.140.190.234
Domain created: 2016-08-06 15:16:52 (GMT+0:00)
Last modified : 2016-10-05 16:54:06 (GMT+0:00)
Сегодня, 21:45
#
9
Специалист
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 3,254
Благодарностей: 860
УГ: 7
подарки
Re: Asia-Invest.com.ru
Все очень плохо в этом проекте. Шлак одним словом
Сегодня, 21:49
#
10
Любитель
Имя:
Николай
Пол: Мужской
Адрес: Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.10.2013
Сообщений: 567
Благодарностей: 66
УГ: 66
Re: Asia-Invest.com.ru
Цитата:
Сообщение от
ssergiuss
Все очень плохо в этом проекте. Шлак одним словом
Можно вкладываться, все контакты, вподь до домашнего телефона и адреса есть! Пусть только соскамит!!! Будет всю жизнь теперь свои деньги добавлять чтобы проект работал!
Сегодня, 22:01
#
11
Любитель
Пол: Женский
Инвестирую в: Лимиты доверия
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 315
Благодарностей: 51
УГ: 0
Re: Asia-Invest.com.ru
Второй процент получила! Спасибо!
The amount of 0.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U12427881->U10..... Memo: asia-invest. Date: 19:07 10.06.17. Batch: 178828426.
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Сегодня, 22:01