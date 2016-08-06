Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,992 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Asia-Invest.com.ru

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:01
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:24
#1
Любитель
 
Имя: Оскар
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.01.2016
Сообщений: 261
Благодарностей: 47
УГ: 3
КП: 0.232
Asia-Invest.com.ru
Я не являюсь администратором данного проекта

О проекте
Наша компания занимается выкупом дешевой техники напрямую от производителей.Выкуп идет крупным оптом,от 1000 до 10 000 единиц на один товар.

Зарядные устройства,телефоны,планшеты,ноутбуки.Перепродажа идет на территории РФ с накруткой 15-50%.

Для большей рентабельности, руководителями компании было принято решение запустить online-платформу, в рамках которой абсолютно каждый желающий смог бы зарабатывать с помощью инвестирования.
Тарифные Планы

Платежные системы

Моя инвестиция
06.10.17 18:23 Account Transfer -10.00 Sent Payment: 10.00 USD to account U12427881 from U13327551. Batch: 178825455. Memo: Shopping Cart Payment.


Регистрация
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
VelgerMonitor вне форума  
Старый Сегодня, 21:29
#2
Топ Мастер
 
Имя: Дядя Саша
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 8,093
Благодарностей: 3,108
УГ: 87
КП: 0.034
подарки
Re: Asia-Invest.com.ru
Что то сомневаюсь что он принимает вебмани и визу. Тс вы бы хоть проверяли бы перед тем как что то в теме писать
Кошель древний с небольшим трастом. Ждем хайп килера с заключением
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Millioner2014 на форуме  
Старый Сегодня, 21:33
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.10.2013
Сообщений: 81
Благодарностей: 16
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Asia-Invest.com.ru
06.10.17 13:08 Account Receive +1.68 Received Payment 1.68 USD from account U12427881 to account U8037***. Batch: 178801109. Memo: asia-invest
% вывел
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
sergei_zelinsky на форуме  
Старый Сегодня, 21:33
#4
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 12,647
Благодарностей: 6,564
УГ: 13
КП: 0.190
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Asia-Invest.com.ru
Аж испугался как сайт открыл, такие яркие красски так не ожидано по глазам
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Инвестирую тут MONHYIPОТЛИЧНАЯ ПОМОЩЬ В ХАЙП ИНВЕСТИРОВАНИИHyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!RCB-5000%-HyipClub
Последний раз редактировалось moskva; Сегодня в 21:36.
moskva на форуме  
Старый Сегодня, 21:37
#5
Любитель
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Адрес: Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.10.2013
Сообщений: 567
Благодарностей: 66
УГ: 66
КП: 0.006
Re: Asia-Invest.com.ru
Цитата:
Поддержка: gulbadyam83@gmail.com
Админу 34 года
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Мониторинг Инвестиционных Проектов All-INVESTING.RU Мониторинг Обменников All-CHANGE.RU
Glonik на форуме  
Старый Сегодня, 21:38
#6
Топ Мастер
 
Имя: Дядя Саша
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 8,093
Благодарностей: 3,108
УГ: 87
КП: 0.034
подарки
Re: Asia-Invest.com.ru
Цитата:
Сообщение от Glonik Посмотреть сообщение
Админу 34 года
Админша из казахстана
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Millioner2014 на форуме  
Старый Сегодня, 21:44
#7
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 12,740
Благодарностей: 6,006
УГ: 69
КП: 0.390
подарки
Re: Asia-Invest.com.ru
Ни чего нового, очередная шляпа
Цитата:
Сообщение от Glonik Посмотреть сообщение
Админу 34 года
Цитата:
Сообщение от Millioner2014 Посмотреть сообщение
Админша из казахстана
Это будет основной изюМинкой этого хайпа
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

BitComet LTD - 7-9% в день
Musya Rich на форуме  
Старый Сегодня, 21:44
#8
Любитель
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Адрес: Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.10.2013
Сообщений: 567
Благодарностей: 66
УГ: 66
КП: 0.006
Re: Asia-Invest.com.ru
Бесстрашный Админ ))
Цитата:
Organization Using Domain Name
Name...................: Gulbadyam Asimova
Organization Name......: Private Person
Street Address.........: Zhibek-Zholi 50
City...................: Almati
State..................: Almatinskaya
Postal Code............: 050044
Country................: KZ
Administrative Contact/Agent
NIC Handle.............: REG-A1ZPBNLXJTAO
Name...................: Gulbadyam Asimova
Phone Number...........: +7.9780668815
Fax Number.............: +7.9780668815
Email Address..........: gulbadyam83@gmail.com
Nameserver in listed order
Primary server.........: ns1.fozzy.com
Primary ip address.....: 78.140.185.139
Secondary server.......: ns2.fozzy.com
Secondary ip address...: 78.140.190.234
Domain created: 2016-08-06 15:16:52 (GMT+0:00)
Last modified : 2016-10-05 16:54:06 (GMT+0:00)
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Мониторинг Инвестиционных Проектов All-INVESTING.RU Мониторинг Обменников All-CHANGE.RU
Glonik на форуме  
Старый Сегодня, 21:45
#9
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 3,254
Благодарностей: 860
УГ: 7
КП: 0.035
подарки
Re: Asia-Invest.com.ru
Все очень плохо в этом проекте. Шлак одним словом
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

KissskA - горячий бот для бессовестных инвесторов! +Рефбэк!
HyipClub ---RCB платит с швейцарской точностью
ssergiuss на форуме  
Старый Сегодня, 21:49
#10
Любитель
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Адрес: Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.10.2013
Сообщений: 567
Благодарностей: 66
УГ: 66
КП: 0.006
Re: Asia-Invest.com.ru
Цитата:
Сообщение от ssergiuss Посмотреть сообщение
Все очень плохо в этом проекте. Шлак одним словом
Можно вкладываться, все контакты, вподь до домашнего телефона и адреса есть! Пусть только соскамит!!! Будет всю жизнь теперь свои деньги добавлять чтобы проект работал!
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Мониторинг Инвестиционных Проектов All-INVESTING.RU Мониторинг Обменников All-CHANGE.RU
Glonik на форуме  
Старый Сегодня, 22:01
#11
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Лимиты доверия
Регистрация: 06.09.2014
Сообщений: 315
Благодарностей: 51
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Asia-Invest.com.ru
Второй процент получила! Спасибо!
The amount of 0.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U12427881->U10..... Memo: asia-invest. Date: 19:07 10.06.17. Batch: 178828426.
gallinka на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:01
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Asia For Invest - Asiaforinvest.com Mavin Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 2225 10.10.2013 10:03
invest-in-asia.biz - Страховка 110% Sentes Архив: Реферальные и страховые предложения 53 18.04.2008 08:06
Invest-in-asia - www.invest-in-asia.biz monhyip Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 118 15.04.2008 07:26

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Сургутнефтегазбанк снижает проценты по ипотечным программам
От Vlad23 в разделе «Банки России»
Аватар Gilan
Россия до и после Крыма. Главные цифры Что изменилось в стране с марта 2014 года?
От Gilan в разделе «Политика и экономика»
Аватара нет
WorldMap.Name - страхование вкладов 100%
От HYIPs-Analysis в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Tigrenish
Дамиан Грин получил грант на $3,2 млн, для исследования новой лучевой терапии
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Обмен: советники, МТС, индикаторы
От zoom в разделе «Архив»
Аватар artemius81
adzbux.com - 5 видов заработка
От artemius81 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
412,992
Тем
473,560
Сообщений
11,727,652

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube