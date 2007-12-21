Резервы Нацбанка на конец года составят $21 миллиард - Dragon Capital
В Dragon Capital ожидают, что в текущем году резервы Нацбанка продолжат расти в основном за счет валютных заимствований правительства в официальных кредиторов, а также на внешнем и внутреннем рынке.
Об этом говорится в пресс-релизе инвестиционной компании Dragon Capital.
“Мы ожидаем, что резервы НБУ продолжат расти в текущем году, преимущественно за счет валютных заимствований правительства в официальных кредиторов, а также на внешнем и внутреннем рынке. Согласно нашему прогнозу, объем резервов составит $21 млрд к концу 2017 г., что соответствует 4,6 месяца импорта, прежде чем вернется к отметке $19 млрд до окончания 2018 года”, – говорится в сообщении.
В Dragon Capital отмечают, что динамика валютных резервов центробанка в текущем году была более благоприятной, чем в прошлом – в январе-мае 2016 резервы практически не увеличивались. “Главная причина – выплаты по своп-линиями в начале прошлого года, которые составили, по нашим оценкам, $1,4 млрд. Кроме того, в этом году немного увеличились объемы покупки валюты на межбанковском рынке (на $0,2 млрд г/г до $1,0 млрд), а также чистых валютных заимствований (на $0,3 млрд г/г до $0,9 млрд)”, – отмечают в Dragon Capital.
Кроме того, валовые золотовалютные резервы Национального банка Украины в мае выросли на 2,6% м/м +$0,4 млрд) или на 13,4% (+$2,1 млрд) с начала года, достигнув $17,6 млрд. Рост резервов в мае был вызван чистой покупкой валюты Нацбанком на межбанковском рынке, объем которого составлял $0,5 млрд. Это на 30% больше, чем в апреле, и высокий объем месячной валютной интервенции с апреля 2016 г. Покупая валюту на рынке, НБУ сдерживал ревальвационное давление на гривну, вызванное высоким объемом экспортной выручки и притоком валютной наличности в банковскую систему.
Таким образом, НБУ позволил гривне укрепиться всего на 3,3% с начала года, до 26,3 грн/$. Среди менее осязаемых факторов, повлиявших на динамику резервов в мае, стоит выделить расходы на погашение и обслуживание валютного долга в размере $230 млн, которые были частично компенсированы поступлениями от продажи валютных ОВГЗ на сумму $38 млн. По материалам УНИАН