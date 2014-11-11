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Cortana теперь может сравнивать цены, когда вы совершаете покупки в интернете

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Cortana теперь может сравнивать цены, когда вы совершаете покупки в интернете

Цифровой помощник Microsoft Cortana теперь сможет сэкономить вам деньги, когда вы совершаете покупки в интернете. Компания объявила, что начнет пилотный тест новой функции Cortana, которая покажет лучшую цену и доступность аналогичных продуктов, когда вы совершаете покупки на веб-сайтах более десятка ведущих розничных продавцов в США, включая Amazon, Walmart , EBay, Best Buy, Home Depot и другие.

Функция экономии будет работать только в том случае, если вы совершаете покупки в интернете с помощью веб-браузера Microsoft Edge и и установили обновление Windows 10 Creators.

Принцип работы заключается в том, что когда вы просматриваете страницу с подробными сведениями о продукте на одном из поддерживаемых веб-сайтов розничных продавцов, Cortana предупредит вас, если есть лучшие предложения. Это похоже на другие функции поиска скидок, которые Microsoft представила ранее, включая возможность проверки наличия купонов или других акций на сайте, где вы совершаете покупки.


Благодаря новым функциям торгового помощника акцент делается не на совершении покупок, а на сравнении цен. Cortana будет совершать поиск на страницах поддерживаемых розничных продавцов, чтобы узнать, доступен ли тот же самый продукт в другом месте по более низкой цене. И вы будете только предупреждены, если есть более низкая цена.

Чтобы увидеть предложения, нужно нажать на значок Cortana в адресной строке. И они появятся в панели справа от вашего окна со ссылками на покупку продукта на другом сайте.

Конечно, более низкие цены могут не определять ваше решение о том, где делать покупку. Например, вы можете чувствовать себя более комфортно с политикой рефбека у определенного продавца или вам выгоднее обойдется доставка товара. Кажется, что Cortana не принимает во внимание другие факторы помимо цены, но это все же удобное дополнение.

Microsoft заявила, что на стадии запуска в США поддерживаются 14 розничных торговых площадок. По словам компании, количество поддерживаемых розничных продавцов увеличится в ближайшие месяцы.

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