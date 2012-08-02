Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,992 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В развитых странах мира должны провести пенсионную реформу

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:01
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:39
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 1,398
Благодарностей: 877
УГ: 6
КП: 0.412
подарки
В развитых странах мира должны провести пенсионную реформу
Есть две новости: одна хорошая, а другая — плохая. Хорошая заключается в том, что вы и ваши дети будут жить гораздо дольше, чем вы себе представляете, а плохая — за это придется заплатить.

Половина будет жить до возраста 107 лет

Белый документ Всемирного экономического форума под названием «Мы будем жить до 100 лет, как себе это позволить?» содержит интересные данные. Для начала, в нем разрушаются представления о средней продолжительности жизни исходя из года рождения, и представляются совершенно новые цифры:

Скорее всего, оценки длительности жизни не включают в себя перспективы прорывов в медицине в ближайшие годы. Можно судить, что методология документа зависит только от текущих тенденций. Еще один график средней продолжительности жизни в разных странах для тех, кто родился в 2007 году.

Данные поражают, ведь японский ребенок, которому сегодня 10 лет, имеет все шансы прожить 107 лет — до 2114 года. А другие развитые страны не сильно отстают от Японии. Что еще лучше, так это возможности медицины и будущих технологий, которые позволят жить в старшем возрасте без физического или психического упадка. Увеличиться не только продолжительность жизни, но и «показатели здоровья». Вероятнее всего, вы будете жить намного больше и здоровее, чем планируете, и большинство будет довольны таким результатом. Но проблема в том, что на дополнительные года жизни нужно заработать деньги.

Большинство не уйдет на пенсию в 65 лет
Новость об увеличении продолжительности жизни хороша для человечества, но это вызовет новые проблемы. Мир финансово не готов к поддержке большого количества пенсионеров, которых нужно будет содержать в ближайшие десятилетия. Сейчас образовался огромный дефицит сбережений, как в государственном, так и в частном секторе. И добавление миллионов человеко-лет к нынешним неблагоприятным условиям только усугубит пенсионную ситуацию. Вот что произойдет, если люди будут выходить на пенсию в 65 лет:

На графике видно, что разрыв между резервами пенсионных фондов и количеством необходимых денег постоянно возрастает. Темно-синим цветом изображено недостающее количество денег (в триллионах долларов США) для пенсионных выплат в 2015 году, а голубым — прогнозируемый рост разрыва к 2050 году. К тому времени дефицит в восьми развитых странах составит $ 400 трлн. Так или иначе, пенсионные обещания должны быть нарушены, вопрос только в какой мере. Нынешний возраст выхода на пенсию в разных странах — между 60 и 70 годами не будет актуальным, когда средний возраст граждан будет колебаться между 80 и 90, что уже реально сегодня, не говоря уже о 100 и более годах.

Пока что мысль о том, чтобы повесить рабочую одежду на гроздь и отдыхать на заслуженной пенсии остается только мечтой. Кроме того, в ближайшие 10 лет власть должна будет предпринимать решительные шаги для реформы пенсионной системы, такие как повышение НДС и увеличение подоходного налога вместо его сокращения.

Перевод специально для mmgp.ru

Уникальнось: 100%
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Все лучшее в одном месте! Жми! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Lonsdayl на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:01
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В развитых странах происходит постепенное снижение налогов на зарплаты veranika55 Новости в мире финансов и инвестиций 16 16.04.2017 14:47
ГИБДД собралась провести реформу номерных знаков lina-15 Авто 12 05.12.2016 22:42
10 самых богатых и развитых стран мира moskva Политика и экономика 24 07.11.2016 14:52
Искусственный интеллект позволит удвоить темп экономического роста в развитых странах Kanger Новости в мире финансов и инвестиций 13 02.10.2016 10:37
Аналитики: В развитых странах не доверяют облакам. В России доверяют Саша Чакки Новости технологий и интернета 1 31.07.2015 03:56

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
webtransfer-finance.com - 100% рефбек
От oversky в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
Когда будет следующий пересчет PR?
От fstrateg в разделе «Поисковая оптимизация»
Аватар Denver10
Саудовская Аравия инвестирует в США 40.000.000.000 долларов
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
forex-money-invest - forex-money-invest.com
От Elvira23 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар onliner-76
ZenFinance - zenfinance.biz
От onliner-76 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар nlobp
Дон-Тексбанк - donteksbank.ru
От nlobp в разделе «Банки России»
.     
Пользователей
412,992
Тем
473,560
Сообщений
11,727,651

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube