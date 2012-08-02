Lonsdayl Премиум



Имя: Александр Пол: Мужской Адрес: Киев Инвестирую в: Другое Регистрация: 02.08.2012 Сообщений: 1,398 Благодарностей: 877 УГ: 6 КП: 0.412 подарки

В развитых странах мира должны провести пенсионную реформу



Половина будет жить до возраста 107 лет



Белый документ Всемирного экономического форума под названием



Скорее всего, оценки длительности жизни не включают в себя перспективы прорывов в медицине в ближайшие годы. Можно судить, что методология документа зависит только от текущих тенденций. Еще один график средней продолжительности жизни в разных странах для тех, кто родился в 2007 году.



Данные поражают, ведь японский ребенок, которому сегодня 10 лет, имеет все шансы прожить 107 лет — до 2114 года. А другие развитые страны не сильно отстают от Японии. Что еще лучше, так это возможности медицины и будущих технологий, которые позволят жить в старшем возрасте без физического или психического упадка. Увеличиться не только продолжительность жизни, но и «показатели здоровья». Вероятнее всего, вы будете жить намного больше и здоровее, чем планируете, и большинство будет довольны таким результатом. Но проблема в том, что на дополнительные года жизни нужно заработать деньги.



Большинство не уйдет на пенсию в 65 лет

Новость об увеличении продолжительности жизни хороша для человечества, но это вызовет новые проблемы. Мир финансово не готов к поддержке большого количества пенсионеров, которых нужно будет содержать в ближайшие десятилетия. Сейчас образовался огромный дефицит сбережений, как в государственном, так и в частном секторе. И добавление миллионов человеко-лет к нынешним неблагоприятным условиям только усугубит пенсионную ситуацию. Вот что произойдет, если люди будут выходить на пенсию в 65 лет:



На графике видно, что разрыв между резервами пенсионных фондов и количеством необходимых денег постоянно возрастает. Темно-синим цветом изображено недостающее количество денег (в триллионах долларов США) для пенсионных выплат в 2015 году, а голубым — прогнозируемый рост разрыва к 2050 году. К тому времени дефицит в восьми развитых странах составит $ 400 трлн. Так или иначе, пенсионные обещания должны быть нарушены, вопрос только в какой мере. Нынешний возраст выхода на пенсию в разных странах — между 60 и 70 годами не будет актуальным, когда средний возраст граждан будет колебаться между 80 и 90, что уже реально сегодня, не говоря уже о 100 и более годах.



Пока что мысль о том, чтобы повесить рабочую одежду на гроздь и отдыхать на заслуженной пенсии остается только мечтой. Кроме того, в ближайшие 10 лет власть должна будет предпринимать решительные шаги для реформы пенсионной системы, такие как повышение НДС и увеличение подоходного налога вместо его сокращения.



Перевод специально для mmgp.ru



Уникальнось: 100% Есть две новости: одна хорошая, а другая — плохая. Хорошая заключается в том, что вы и ваши дети будут жить гораздо дольше, чем вы себе представляете, а плохая — за это придется заплатить.Белый документ Всемирного экономического форума под названием «Мы будем жить до 100 лет, как себе это позволить?» содержит интересные данные. Для начала, в нем разрушаются представления о средней продолжительности жизни исходя из года рождения, и представляются совершенно новые цифры:Скорее всего, оценки длительности жизни не включают в себя перспективы прорывов в медицине в ближайшие годы. Можно судить, что методология документа зависит только от текущих тенденций. Еще один график средней продолжительности жизни в разных странах для тех, кто родился в 2007 году.Данные поражают, ведь. А другие развитые страны не сильно отстают от Японии. Что еще лучше, так это возможности медицины и будущих технологий, которые позволят жить в старшем возрасте без физического или психического упадка. Увеличиться не только продолжительность жизни, но и «показатели здоровья». Вероятнее всего, вы будете жить намного больше и здоровее, чем планируете, и большинство будет довольны таким результатом. Но проблема в том, что на дополнительные года жизни нужно заработать деньги.Новость об увеличении продолжительности жизни хороша для человечества, но это вызовет новые проблемы. Мир финансово не готов к поддержке большого количества пенсионеров, которых нужно будет содержать в ближайшие десятилетия. Сейчас образовался огромный дефицит сбережений, как в государственном, так и в частном секторе. И добавление миллионов человеко-лет к нынешним неблагоприятным условиям только усугубит пенсионную ситуацию. Вот что произойдет, если люди будут выходить на пенсию в 65 лет:На графике видно, что разрыв между резервами пенсионных фондов и количеством необходимых денег постоянно возрастает. Темно-синим цветом изображено недостающее количество денег (в триллионах долларов США) для пенсионных выплат в 2015 году, а голубым — прогнозируемый рост разрыва к 2050 году. К тому времени дефицит в восьми развитых странах составит $ 400 трлн. Так или иначе, пенсионные обещания должны быть нарушены, вопрос только в какой мере. Нынешний возраст выхода на пенсию в разных странах — между 60 и 70 годами не будет актуальным, когда средний возраст граждан будет колебаться между 80 и 90, что уже реально сегодня, не говоря уже о 100 и более годах.Пока что мысль о том, чтобы повесить рабочую одежду на гроздь и отдыхать на заслуженной пенсии остается только мечтой. Кроме того, в ближайшие 10 лет власть должна будет предпринимать решительные шаги для реформы пенсионной системы, такие как повышение НДС и увеличение подоходного налога вместо его сокращения.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Все лучшее в одном месте! Жми! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!

Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации. __________________