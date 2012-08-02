В развитых странах мира должны провести пенсионную реформу

Есть две новости: одна хорошая, а другая — плохая. Хорошая заключается в том, что вы и ваши дети будут жить гораздо дольше, чем вы себе представляете, а плохая — за это придется заплатить.
Половина будет жить до возраста 107 лет
Белый документ Всемирного экономического форума под названием «Мы будем жить до 100 лет, как себе это позволить?»
содержит интересные данные. Для начала, в нем разрушаются представления о средней продолжительности жизни исходя из года рождения, и представляются совершенно новые цифры:
Скорее всего, оценки длительности жизни не включают в себя перспективы прорывов в медицине в ближайшие годы. Можно судить, что методология документа зависит только от текущих тенденций. Еще один график средней продолжительности жизни в разных странах для тех, кто родился в 2007 году.
Данные поражают, ведь японский ребенок, которому сегодня 10 лет, имеет все шансы прожить 107 лет — до 2114 года
. А другие развитые страны не сильно отстают от Японии. Что еще лучше, так это возможности медицины и будущих технологий, которые позволят жить в старшем возрасте без физического или психического упадка. Увеличиться не только продолжительность жизни, но и «показатели здоровья». Вероятнее всего, вы будете жить намного больше и здоровее, чем планируете, и большинство будет довольны таким результатом. Но проблема в том, что на дополнительные года жизни нужно заработать деньги.
Большинство не уйдет на пенсию в 65 лет
Новость об увеличении продолжительности жизни хороша для человечества, но это вызовет новые проблемы. Мир финансово не готов к поддержке большого количества пенсионеров, которых нужно будет содержать в ближайшие десятилетия. Сейчас образовался огромный дефицит сбережений, как в государственном, так и в частном секторе. И добавление миллионов человеко-лет к нынешним неблагоприятным условиям только усугубит пенсионную ситуацию. Вот что произойдет, если люди будут выходить на пенсию в 65 лет:
На графике видно, что разрыв между резервами пенсионных фондов и количеством необходимых денег постоянно возрастает. Темно-синим цветом изображено недостающее количество денег (в триллионах долларов США) для пенсионных выплат в 2015 году, а голубым — прогнозируемый рост разрыва к 2050 году. К тому времени дефицит в восьми развитых странах составит $ 400 трлн. Так или иначе, пенсионные обещания должны быть нарушены, вопрос только в какой мере. Нынешний возраст выхода на пенсию в разных странах — между 60 и 70 годами не будет актуальным, когда средний возраст граждан будет колебаться между 80 и 90, что уже реально сегодня, не говоря уже о 100 и более годах.
Пока что мысль о том, чтобы повесить рабочую одежду на гроздь и отдыхать на заслуженной пенсии остается только мечтой. Кроме того, в ближайшие 10 лет власть должна будет предпринимать решительные шаги для реформы пенсионной системы, такие как повышение НДС и увеличение подоходного налога вместо его сокращения.
Перевод специально для mmgp.ru
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