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GoFundMe c пожертвованиями в сумме $4 миллиарда расширяется в Европе

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#1
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GoFundMe c пожертвованиями в сумме $4 миллиарда расширяется в Европе

Если вы когда-либо вносили свой вклад в благотворительную кампанию по сбору средств в Интернете за последние семь лет, есть вероятность, что одна из этих кампаний (если не все) прошла через GoFundMe, веб-платформу, где люди могут жертвовать деньги на благотворительные цели.

Популярный сайт и компания, которая его создала, показывают долговременный рост: в начале этого года компания насчитывала 40 миллионов индивидуальных доноров, которые сделали пожертвования в размере 4 миллиардов долларов, по сравнению с 30 миллионами и 3 миллиардами долларов восемь месяцев назад.

Теперь GofundMe расширяет свою деятельность во Франции и Испании, что является частью более крупного плана создания локальных сервисов по всей Европе. К концу лета GoFundMe планирует работать в 18 странах, по сравнению с шестью в настоящее время, включая США, Канаду, Австралию и Великобританию.

Часто, когда стартапы приступают к международным расширениям, это результат огромных финансовых вливаний. В данном случае все не так. GoFundMe будет внедряться на новых рынках органически и использовать средства из собственного баланса, так как компания была прибыльной уже много лет.

В США ежегодно производится благотворительная помощь в размере 350 миллиардов долларов, причем эта цифра достигает 500 миллиардов долларов, если считать по всей планете. И сейчас ситуация с тем, чтобы соединить деньги и цель, с которой они были привлечены, не совсем хорошая.

GoFundMe планирует ввести "график донора", в отличие от социального графика Facebook, где вы можете найти карту всех ваших связей с людьми и интересами, или профессиональный график LinkedIn, который пытается создать ту же картину для вашей рабочей жизни. В данном случае это будет связано с тем, куда человек жертвует деньги и что его волнует, а также, на что он захочет жертвовать средства в дальнейшем.

Применение этой черты потенциально очень интересно. Например, это может помочь крупным некоммерческим организациям выяснить, кто откликнется на какую-либо конкретную кампанию, а не распылять свои силы зря, ждать чудес и наносить ущерб своей репутации. С точки зрения клиента люди часто оказываются в затруднительном положении, когда хотят больше жертвовать на благотворительность, но им трудно понять, что делать дальше, и быть уверенными в том, что их деньги действительно пойдут туда, куда предназначаются. GoFundMe потенциально может предоставить решения для подобных случаев.

Кстати, эта ниша не совсем пустует. В дополнение к ряду конкурентов в той же области, что и GoFundMe (например JustGiving), Facebook создал инструменты для некоммерческих организаций и частных лиц (от имени этих некоммерческих организаций) для сбора средств на различные нужды.

И в начале этого года Facebook также представил инструмент "личного сбора средств", который, возможно, является самым близким конкурентом GoFundMe. Комиссия Facebook меньше, чем комиссия GoFundMe: 6,9% + 0,3 доллара за обработку платежей, проверку фандрайзера, безопасность и защиту от мошенничества против 7,9% + 0,3 доллара для личных или благотворительных кампаний в GoFundMe.

Основанная в 2008 году Эндрю Баллестером и Брэдом Дампусом в Сан-Диего, GoFundMe стоит в одном ряду с Kickstarter, Indiegogo и JustGiving как часть крудфандинговой вселенной, где люди создают кампании по сбору средств.

Компания поддерживается Accel, Technology Crossover Ventures, Iconiq Capital, Greylock, Meritech и Stripes. Но по иронии судьбы, GoFundMe всегда прозрачно показывающая суммы пожертвований, не раскрывала сколько она получала финансирования.

В настоящее время все европейские операции GoFundMe проводятся из Дублина, где в прошлом году компания создала международный офис.

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Метки
инвестиции, стартапы, фонды
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