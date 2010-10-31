Сенсация! Добываем SelenCoin без аппаратуры! SelenCoin (Sel), которой и посвящается этот краткий обзор.





Функциональность альткоина



Создатели цифры решили ее функциональность базировать на схеме Prof-Of-Stake, поэтому никаких Asic и мощных ПК для майнинга приобретать не нужно. Достаточно всего лишь обзавестись устройством, относящемся к виду Raspberry PI. Торговая площадка криптовалюты SelenCoin представляет собой франчайзинг, то есть, она может спокойно заключать партнерские соглашения с любыми ресурсами, производящими онлайн платежи, и принимать от них оплату. Сайт защищен криптографическими алгоритмами, как и онлайн-банкинги. Единоличный контроль переводов недопустим, так что недобросовестные пользователи свои махинации прокрутить здесь не смогут.



Варианты заработка, предоставляющие стартапом



Заветный кошелек



SelenCoin кошелек доступен для скачивания на официальном сайте форка: « selencoin.for-biz.com ». Там же опубликован детальный алгоритм действий. Когда кошелек будет установлен и запущен, первым делом дождитесь завершения процесса синхронизации, который поможет отследить следующая комбинация « Помощь – Окно отладки ». По завершению синхронизации кошелек полагается перезапустить. Номер персонального кошелька отыщется после активации вкладки « Получение монет » правой кнопкой мыши и выбора « копирование адреса ».



После всех этих действий осталось пополнить баланс и приступить к майнингу Sel. Для этого придется кошелек всё время держать в активном состоянии на электронном устройстве. «Созревает» новое количество монет в течение 4 -24 часов. Создатели обещают годовой профит в размере 100%. Самое приятное во всем этом, что сумму прибыли можно выводить в любом количестве по первому требованию. Никаких ограничений на этот счет не предусмотрено.



SelenCoin кошелек в децентрализованной системе различается исключительно по основному номеру. К настоящим паспортным данным владельца он не привязывается. Поэтому никто не сможет вычислить истинного владельца счета. Что же касается системы безопасности, то создатели заверяют в невозможности взлома. Остается только скомбинировать трудный и длинный пароль.



Облачный майнинг SelenTrade



10 мая текущего года сервис запустил персональный облачный майнинг. И теперь на официальном ресурсе Sel доступно приобретение контрактов в любом количестве в личном кабинете за SelenCoin. Ежедневно инвесторам капает 70% прибыли от общей суммы. 30% отчисляется майнерам. Выплачивается профит в DASH, который можно обналичивать или же автоматически реинвестировать. % прибыли будут начислять на счет пользователя до тех пор, пока цену контракта не перекроет 150%. После этого он аннулируется, и необходимо будет приобретать новый.



Под конец лета 2017 г на сервисе SelenTrade планируется запуск торговой площадки, где можно будет SelenCoin купить или продать. Пополнять счет платформы можно будет с онлайн-кошельков «DashCoin», «SelenCoin», «Litecoin», «Bitcoin» и «Dogecoin».



Кран «Freeselen»





Создатели также запустили SelenCoin кран «Freeselen» . Достаточно на официальном ресурсе форка зарегистрироваться, создать кошелек, затем перейти на сайт крана, пройти несложную регистрацию, указать данные кошелька и зарабатывать альткоин.



В завершение





Как видите, монету SelenCoin можно спокойно получать 3-мя способами. Если создатели запустят-таки персональную торговую платформу, то это будет 4-й способ добычи монеты. Личная торговая площадка – серьезный шаг. Значит, создатели готовы надолго задержаться на рынке криптовалют. Перспективы роста курса SelenCoin имеются, или я не права? Планируете поработать с этой монетой?





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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Похоже, что уже вошло в моду посвящать новые альткоины развитию и поддержке малого бизнеса. Это хорошо тем, что данная группа форков всегда имеет свои особенности и в больших суммах стартовых вложений не нуждается. Прекрасным доказательством вышесказанного является уникальная монета, которой и посвящается этот краткий обзор.Создатели цифры решили ее функциональность базировать на схеме Prof-Of-Stake, поэтому никаких Asic и мощных ПК для майнинга приобретать не нужно. Достаточно всего лишь обзавестись устройством, относящемся к виду Raspberry PI. Торговая площадкапредставляет собой франчайзинг, то есть, она может спокойно заключать партнерские соглашения с любыми ресурсами, производящими онлайн платежи, и принимать от них оплату. Сайт защищен криптографическими алгоритмами, как и онлайн-банкинги. Единоличный контроль переводов недопустим, так что недобросовестные пользователи свои махинации прокрутить здесь не смогут.доступен для скачивания на официальном сайте форка: «». Там же опубликован детальный алгоритм действий. Когда кошелек будет установлен и запущен, первым делом дождитесь завершения процесса синхронизации, который поможет отследить следующая комбинация «». По завершению синхронизации кошелек полагается перезапустить. Номер персонального кошелька отыщется после активации вкладки «» правой кнопкой мыши и выбора «».После всех этих действий осталось пополнить баланс и приступить к майнингу Sel. Для этого придется кошелек всё время держать в активном состоянии на электронном устройстве. «Созревает» новое количество монет в течение 4 -24 часов. Создатели обещают годовой профит в размере 100%. Самое приятное во всем этом, что сумму прибыли можно выводить в любом количестве по первому требованию. Никаких ограничений на этот счет не предусмотрено.в децентрализованной системе различается исключительно по основному номеру. К настоящим паспортным данным владельца он не привязывается. Поэтому никто не сможет вычислить истинного владельца счета. Что же касается системы безопасности, то создатели заверяют в невозможности взлома. Остается только скомбинировать трудный и длинный пароль.10 мая текущего года сервис запустил персональный облачный майнинг. И теперь на официальном ресурсе Sel доступно приобретение контрактов в любом количестве в личном кабинете за. Ежедневно инвесторам капает 70% прибыли от общей суммы. 30% отчисляется майнерам. Выплачивается профит в DASH, который можно обналичивать или же автоматически реинвестировать. % прибыли будут начислять на счет пользователя до тех пор, пока цену контракта не перекроет 150%. После этого он аннулируется, и необходимо будет приобретать новый.Под конец лета 2017 г на сервисе SelenTrade планируется запуск торговой площадки, где можно будетили продать. Пополнять счет платформы можно будет с онлайн-кошельков «DashCoin», «SelenCoin», «Litecoin», «Bitcoin» и «Dogecoin».Создатели также запустили. Достаточно на официальном ресурсе форка зарегистрироваться, создать кошелек, затем перейти на сайт крана, пройти несложную регистрацию, указать данные кошелька и зарабатывать альткоин.Как видите, монетуможно спокойно получать 3-мя способами. Если создатели запустят-таки персональную торговую платформу, то это будет 4-й способ добычи монеты. Личная торговая площадка – серьезный шаг. Значит, создатели готовы надолго задержаться на рынке криптовалют. Перспективы ростаимеются, или я не права? Планируете поработать с этой монетой?------------------------

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