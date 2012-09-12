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Назван самый дорогой автомобильный бренд в мире - исследование
Английская исследовательская компания Millward Brown и рекламное агентство WPP обнародовали рейтинг самых дорогих брендов мира. Среди шести автомобильных марок, представленных в исследовании, первое место заняла Toyota. В 2016 г. японская компания уже занимала первое место.
Стоимость японской компании эксперты оценивают в 28,6 млрд долларов. Эта цифра на 3% меньше показателей прошлого года. В глобальном рейтинге брендов Toyota опустилась на две позиции (с 28 на 30 место).
На втором месте среди автомобильных брендов — BMW. Стоимость баварской марки оценивается в 24,5 млрд долларов (-2%). В 2016 г. BMW в общем рейтинге заняла 33 место, а сейчас оказалась 35-м. Третьим стал Mercedes-Benz (23,3 млрд долл.), улучшив свои показатели сразу на один пункт и ставший в общем зачете 40-м.
Четвертый — Ford. Американский бренд занял 83 место. Его стоимость эксперты Millward Brown оценили в 13 млрд долларов. В общем рейтинге этот бренд потерял восемь позиций и занял 83 место.
На пятой строчке Honda, стоимость которой оценивается в 12,1 млрд долларов (-8%). В общем зачете японская марка заняла 91 место (-17 пунктов). Замыкает список 100 самых дорогих брендов Nissan. По расчетам экспертов, стоимость бренда составляет 11,3 млрд долларов. Это на 1% ниже показателей прошлого года.
Самыми дорогими брендами мира аналитики признали Google (245,5 млрд долларов), Apple (234,6 млдр долларов) и Microsoft (143,2 млрд долларов).
По материалам РБК