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Назван самый дорогой автомобильный бренд в мире - исследование

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Старый Сегодня, 19:08
#1
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Назван самый дорогой автомобильный бренд в мире - исследование
Английская исследовательская компания Millward Brown и рекламное агентство WPP обнародовали рейтинг самых дорогих брендов мира. Среди шести автомобильных марок, представленных в исследовании, первое место заняла Toyota. В 2016 г. японская компания уже занимала первое место.

Стоимость японской компании эксперты оценивают в 28,6 млрд долларов. Эта цифра на 3% меньше показателей прошлого года. В глобальном рейтинге брендов Toyota опустилась на две позиции (с 28 на 30 место).

На втором месте среди автомобильных брендов — BMW. Стоимость баварской марки оценивается в 24,5 млрд долларов (-2%). В 2016 г. BMW в общем рейтинге заняла 33 место, а сейчас оказалась 35-м. Третьим стал Mercedes-Benz (23,3 млрд долл.), улучшив свои показатели сразу на один пункт и ставший в общем зачете 40-м.

Четвертый — Ford. Американский бренд занял 83 место. Его стоимость эксперты Millward Brown оценили в 13 млрд долларов. В общем рейтинге этот бренд потерял восемь позиций и занял 83 место.

На пятой строчке Honda, стоимость которой оценивается в 12,1 млрд долларов (-8%). В общем зачете японская марка заняла 91 место (-17 пунктов). Замыкает список 100 самых дорогих брендов Nissan. По расчетам экспертов, стоимость бренда составляет 11,3 млрд долларов. Это на 1% ниже показателей прошлого года.

Самыми дорогими брендами мира аналитики признали Google (245,5 млрд долларов), Apple (234,6 млдр долларов) и Microsoft (143,2 млрд долларов).

По материалам РБК
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olkavac (Сегодня)
Старый Сегодня, 20:14
#2
Премиум-Бизнес-Леди
Форекс-блогер
 
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Имя: Ольга
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Re: Назван самый дорогой автомобильный бренд в мире - исследование
Цитата:
Сообщение от moskva Посмотреть сообщение
Самыми дорогими брендами мира аналитики признали Google (245,5 млрд долларов), Apple (234,6 млдр долларов) и Microsoft (143,2 млрд долларов).
Создатели таких вещей самые богатые в мире теперь люди.
Всегда удивляюсь разного рода разработкам и возникает сразу вопрос:" Как?!"
Неужели это одному только пришла в голову идея и она воплотилась в жизнь?!
А насчет машин скажу так: в РФ купить новую машину "не нашу" непросто. Дорого очень. Вот и берут что попроще и подешевле.
__________________
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