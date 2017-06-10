Coinens - coinens.biz

Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!
Старт проекта: 10.06.2017 (18:00)
Компания «Coinens.BIZ - 50% к депозиту за 24 часа» - это отличная возможность заработать для каждого! Вы можете стать участником системы вне зависимости от вашего основного вида занятости и от места жительства! Регистрируйся, вноси депозит и просто получай прибыль от новых зарегистрированных пользователей!
Инвестиционные планы: 50% за 24 часа
Минимальный вклад: 10 руб
Максимальный вклад: 100000 руб
Реф-программа: 8-3-2%
_____________________
Оплата: Qiwi, Payeer, Yandex
Выплаты: инстант
SSL-сертификат: да
Вклад:
Дата операции: 10 Июн 2017 18:02
ID операции: 363402455
Тип операции: перевод
Магазин: coinens.biz
Статус: выполнен
Сумма списания: 6 057.55 p
Сумма получения: 6 057.55 p
Описание счета: Пополнение счета через Payeer пользователем MONITORHYIP на 6000.00 RUB