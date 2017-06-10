Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Coinens - coinens.biz

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 19:05
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 5,212
Благодарностей: 701
Записей в блоге: 4
УГ: 23
КП: 0.237
подарки
Coinens - coinens.biz

Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!












Старт проекта: 10.06.2017 (18:00)





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Минимальный вклад: 10 руб
Максимальный вклад: 100000 руб
Реф-программа: 8-3-2%

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Оплата: Qiwi, Payeer, Yandex
Выплаты: инстант
SSL-сертификат: да




Вклад:

Дата операции: 10 Июн 2017 18:02
ID операции: 363402455
Тип операции: перевод
Магазин: coinens.biz
Статус: выполнен
Сумма списания: 6 057.55 p
Сумма получения: 6 057.55 p

Описание счета: Пополнение счета через Payeer пользователем MONITORHYIP на 6000.00 RUB





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Сказали спасибо 2 раз(а):
viko30 (Сегодня), Сергей Горин (Сегодня)
Старый Сегодня, 19:41
#2
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 3,250
Благодарностей: 859
УГ: 7
КП: 0.035
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Re: Coinens - coinens.biz
Очередной "легендарный" админ из ВК. Налетай, на билетик на моря админу собирай!
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ssergiuss на форуме  
Старый Сегодня, 20:08
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.07.2009
Сообщений: 223
Благодарностей: 82
УГ: 1
КП: 0.000
подарки
Re: Coinens - coinens.biz
однако админка за час уже набрал Инвестировано
148151.00
Выведено
1730.33 этак он себе и на Турцию часов за 20 еще наберет )
__________________
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Свободно )
BALANDAS на форуме  
Старый Сегодня, 20:29
#4
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 5,212
Благодарностей: 701
Записей в блоге: 4
УГ: 23
КП: 0.237
подарки
Автор темы Re: Coinens - coinens.biz
Реферальные инстантом:

Payeer
+ 408.12 p

Date: 10.06.2017 19:19:41
ID: 363426713
Details: P66673591 → P3130206
Amount: 408.12 p
Comment: Выплата с проекта Coinens.BIZ для участника


10.06.2017 19:21:38
2843774
189,00 руб.
189,00 руб.
Visa QIWI Wallet 1440


10.06.2017 в 19:22
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Pay-Trio.com, пополнение
40 Р
Комментарий

Pay-Trio.com, пополнение счета в Яндекс.Деньгах, платеж №2843780
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:30
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