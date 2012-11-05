Enjoy Your Life - enjoy-your.life

Я не админ/владелец проекта, проект Enjoy Your Life добавлен на мониторинг
Старт 10.06.17
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Описание:
Приветствуем тебя на сайте международного сообщества Enjoy Your Life, объединяющего людей со всего мира. Не имеет значения кто ты, офисный
работник, студент или предприниматель. Всех нас объединяет одно: неумолимое желание просто быть собой. Быть по-настоящему свободным… идти туда, куда зовут мечты… заниматься тем, что делает нас счастливыми… быть с людьми, которые заставляют наше сердце биться чаще. Ведь это и есть счастье!
Время – слишком ценный ресурс, чтобы растрачивать его впустую. Присоединяйся к сообществу прогрессивных людей, получай до 5% дохода в сутки и живи той жизнью, которую выберешь для себя именно ты.
Инвестиционные планы:
1. 108% через 7 дней
2. 115% через 10 дней
3. 129% через 15 дней
4. 5% в день на 33 дня
Мин/макс депозит:
10$/3000$
Платежные системы:
Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash
Выплаты:
ручные
Реф.система:
7-3-1%
Тех часть:
Verif. PM, SSL, DDoS,
Наш депозит(листинг):
06.10.17 14:58 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U14859364 from U4731311. Batch: 178810063. Memo: Shopping Cart Payment.