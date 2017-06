NikNak67 Monitor-Invest.net



Enjoy Your Life - enjoy-your.life Я не админ/владелец проекта, проект Enjoy Your Life добавлен на мониторинг



Старт 10.06.17







Посмотреть/Зарегистрироваться



Описание:



Приветствуем тебя на сайте международного сообщества Enjoy Your Life, объединяющего людей со всего мира. Не имеет значения кто ты, офисный

работник, студент или предприниматель. Всех нас объединяет одно: неумолимое желание просто быть собой. Быть по-настоящему свободным… идти туда, куда зовут мечты… заниматься тем, что делает нас счастливыми… быть с людьми, которые заставляют наше сердце биться чаще. Ведь это и есть счастье!



Время – слишком ценный ресурс, чтобы растрачивать его впустую. Присоединяйся к сообществу прогрессивных людей, получай до 5% дохода в сутки и живи той жизнью, которую выберешь для себя именно ты.



Инвестиционные планы:



1. 108% через 7 дней

2. 115% через 10 дней

3. 129% через 15 дней

4. 5% в день на 33 дня



Мин/макс депозит: 10$/3000$



Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash



Выплаты: ручные



Реф.система: 7-3-1%



Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS,







Наш депозит(листинг):



