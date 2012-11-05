Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Enjoy Your Life - enjoy-your.life

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 18:58
#1
Monitor-Invest.net
Премиум
 
Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 21,087
Благодарностей: 2,475
Записей в блоге: 35
УГ: 16
КП: 0.281
подарки
Enjoy Your Life - enjoy-your.life
Я не админ/владелец проекта, проект Enjoy Your Life добавлен на мониторинг

Старт 10.06.17



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Описание:

Приветствуем тебя на сайте международного сообщества Enjoy Your Life, объединяющего людей со всего мира. Не имеет значения кто ты, офисный
работник, студент или предприниматель. Всех нас объединяет одно: неумолимое желание просто быть собой. Быть по-настоящему свободным… идти туда, куда зовут мечты… заниматься тем, что делает нас счастливыми… быть с людьми, которые заставляют наше сердце биться чаще. Ведь это и есть счастье!

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NikNak67 вне форума  
Старый Сегодня, 19:42
#2
Мастер
 
Регистрация: 16.01.2015
Сообщений: 7,138
Благодарностей: 4,732
УГ: 4
КП: 0.243
Re: Enjoy Your Life - enjoy-your.life
С виду всё красиво. А как там дальше будет посмотрим.
А хотя нет. Не всё так красиво.
Легенды как и на чём зарабатывает контора по сути нет, а это значит что это гр****ый МЛМ. )
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Последний раз редактировалось Good Day; Сегодня в 19:48.
Good Day на форуме  
Старый Сегодня, 19:49
#3
Топ Мастер
 
Имя: Дядя Саша
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 8,089
Благодарностей: 3,107
УГ: 87
КП: 0.034
подарки
Re: Enjoy Your Life - enjoy-your.life
Техника слабовата, клауд с бесплатным сертификатом используемый всеми вк шлакерами. Но есть плюс это сертификат, интересно настоящий?)) Если есть сертификат почему тогда грин бар не прикрутили, посолиднее бы смотрелось
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Millioner2014 на форуме  
Старый Сегодня, 19:53
#4
Мастер
 
Регистрация: 16.01.2015
Сообщений: 7,138
Благодарностей: 4,732
УГ: 4
КП: 0.243
Re: Enjoy Your Life - enjoy-your.life
Сообщение от Millioner2014
Но есть плюс это сертификат, интересно настоящий?))
А то? Конечно настоящий. Не сфотошопленный же.

Сообщение от Millioner2014
Если есть сертификат почему тогда грин бар не прикрутили
А нафига козе баян? МЛМка она хоть с грином хоть без грина МЛМка. А вот палить бабло на пустые понты админ не стал. В принципе правильно и сделал.
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Every day may not be good... but there's something good in every day
Good Day на форуме  
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