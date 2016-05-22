pocket-exchange.com - обмен электронных валют. Низкие курсы! Быстрая обработка заявок

Дорогие друзья! Представляем вашему вниманию, сервис обмена валют Pocket-exchange.com
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- выгодные курсы
- быстрая обработка заявок, от 5 минут в среднем
- внимательное отношение к каждому клиенту
- безопасная передача данных
- выгодная партнёрская программа до 0.9% от суммы обмена
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. Обменивать с нами просто. Опробуйте сервис
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Направления обмена:
- Bitcoin
- BTC-E
- Perfect Money
- Payeer
- Qiwi
- Yandex.Money
- Альфа Банк
- Сбербанк
- ВТБ24
- Тинкофф
Время работы: 9-21 по МСК.
Контакты для связи:
Онлайн консультант на сайте: Pocket-exchange.com
Почта: support@pocket-exchange.com
Социальные сети:
ВКонтакте: vk.com
Twitter: twitter.com
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