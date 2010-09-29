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Клиенты BlackBerry жалуются, что у нового телефона за $ 549 отпадает экран

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Старый Сегодня, 18:06
#1
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Клиенты BlackBerry жалуются, что у нового телефона за $ 549 отпадает экран
Клиенты компании BlackBerry отправились на форумы и платформу YouTube, чтобы разместить жалобы о проблеме с экраном телефона BlackBerry KeyOne — он просто отваливается.

Экраны смартфонов обычно просто так не отваливаются, ведь они закреплены на корпусе с помощью специального клея, который крепко держит экран. Но, скорее всего, BlackBerry пропустила этот шаг при производстве некоторых устройств.

Впервые мир увидел проблему на YouTube канале JerryRigEverything. Автор канала по обзору техники JerryRigEverything согнул телефон, и экран отвалился. Сазу после этого он обнаружил, что экран не приклеен к телефону, поэтому его очень просто отделить от устройства.

Вот еще одно видео с YouTube, на котором отчетливо видно проблему с экраном.

Другой клиент компании пожаловался на проблему на форуме Crackberry, где он написал об отделении экрана после небольшого падения на пол.

Для того, чтобы не быть голословным, автор поста прикрепил фото и рассказал, что ему пришлось использовать скотч, чтобы прикрепить экран к корпусу, потому что этого не сделала компания.

Еще один «счастливый» обладатель BlackBerry KeyOne рассказал о том, что экран отвалился, когда он поднес телефон к уху.

Пока что BlackBerry и производитель телефона TCL Communication не ответили на официальный запрос.

Перевод специально для mmgp.ru

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OPLOTT (Сегодня)
Старый Сегодня, 18:10
#2
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Re: Клиенты BlackBerry жалуются, что у нового телефона за $ 549 отпадает экран
Цитата:
Сообщение от Lonsdayl Посмотреть сообщение
Пока что BlackBerry и производитель телефона TCL Communication не ответили на официальный запрос.
Наверно все хором на складе сидят - экраны срочно приклеивают
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Старый Сегодня, 18:30
#3
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Re: Клиенты BlackBerry жалуются, что у нового телефона за $ 549 отпадает экран
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
экраны срочно приклеивают
Или на оборот
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