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У кого есть знакомые в сфере продажи интим товаров?

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Старый Сегодня, 16:53
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 30.03.2015
Сообщений: 36
Благодарностей: 4
УГ: 2
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У кого есть знакомые в сфере продажи интим товаров?
Если данная тема противоречит моральным или этническим нормам данного форума, просьба ее просто удалить.

У кореша в оффлайне после закрытия секс-шопа осталось n-ное количество непроданного товара.
Решил поинтересоваться у местной аудитории: может у кого есть знакомые или друзья, которые крутятся в данной сфере и могли бы забрать этот товар с хорошей скидкой?
Собственно, вот актуальный остаток:
1) yong-gangs.com (около 150 шт.)
2) intravita.ru/big-penis-dlya-potentsii/ (Большая коробка (4 коробочки по 3 таблетки) 16 упаковок)
3) dolgojit.net/viagra.php#title2 (19 упаковок по 100 мг)

Линк на реальные фотографии yadi.sk/d/kt9aRyJm3H8xzZ
Есть желающие брать по 1-2 упаковки, но у меня нет желания этим заниматься (время есть, нет именно желания каждый день ходить на почту и отправлять по пару пачек).
Интересует продажа всей партии или хотя бы ее половины.

Весь товар новый, запечатанный. Часть из Европы, часть из США.
Ценник и доставку в необходимый регион можно будет обсудить более детально в пм.
Чтобы не было лишних вопросов, можем сработать через гаранта до деливери!
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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