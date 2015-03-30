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У кого есть знакомые в сфере продажи интим товаров?
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У кореша в оффлайне после закрытия секс-шопа осталось n-ное количество непроданного товара.
Решил поинтересоваться у местной аудитории: может у кого есть знакомые или друзья, которые крутятся в данной сфере и могли бы забрать этот товар с хорошей скидкой?
Собственно, вот актуальный остаток:
1) yong-gangs.com (около 150 шт.)
2) intravita.ru/big-penis-dlya-potentsii/ (Большая коробка (4 коробочки по 3 таблетки) 16 упаковок)
3) dolgojit.net/viagra.php#title2 (19 упаковок по 100 мг)
Линк на реальные фотографии yadi.sk/d/kt9aRyJm3H8xzZ
Есть желающие брать по 1-2 упаковки, но у меня нет желания этим заниматься (время есть, нет именно желания каждый день ходить на почту и отправлять по пару пачек).
Интересует продажа всей партии или хотя бы ее половины.
Весь товар новый, запечатанный. Часть из Европы, часть из США.
Ценник и доставку в необходимый регион можно будет обсудить более детально в пм.
Чтобы не было лишних вопросов, можем сработать через гаранта до деливери!