Стартап Octane Lending помогает не портить кредитную историю покупателям

На примере стартапа из Нью-Йорка под названием Октин Лендинг ("Octane Lending
") можно показать как работает технология продаж, которая помогает приобретать и продавать разнообразную мототехнику, в основном для экстремальных видов спорта и это могут быть как специальные велосипеды, водные мотобайки, так и мощные снегокаты. Кроме того, она позволяет еще и не портить кредитную историю самого покупателя.
И объясняя свою технологию продаж вышеуказанной мототехники, в пример приводится вполне типичный и частый случай, когда какому-нибудь покупателю пришедшему в магазин для приобретения скажем к лету водного мотоцикла, вдруг не хватает денег на него. В таком случае, обычно в дело ту же вступает кредитный менеджер этого магазина и предлагает покупателю отправить заявку на кредит "в свой" банк (ну или на выбор).
И вот здесь есть 2 довольно важных момента, за которые взялся стартап Octane Lending и постарался их решить как в пользу покупателя, так и в пользу продавца. Первый момент касается продавца (или кредитного менеджера) - если при подаче заявки в банк с персональной информацией о покупателе, тот в ответ ему отказывает (или предлагает завышенный процент, на который покупатель не будет согласен), то тогда кредитному менеджеру нужно снова заполнять все формы и отправлять эти сведения в следующий банк, а это занимает достаточно много времени, что неудобно для большинства покупателей. Многие просто не могут столько ждать, для них время - деньги.
Второй момент - это то, что в американских банках, как впрочем в других банках мира тоже, при получении заявки на кредит, банк тут же начинает запрашивать кредитную историю этого клиента, а при каждом новом запросе кредитной истории она в США немного портится. Логика тут проста - человек просит у банка деньги, соответственно он менее надежный заемщик, чем полагал банк до начала этой истории с запросом на деньги. Однако, если покупателю начнут отказывать банк за банком, то его кредитная история может тогда резко испортится и тогда он уже ничего и не от кого просто не получит.
Команда Octane Lending прекрасно понимает эти моменты и поэтому старается подключить к своему сервису как можно больше разных магазинов торгующих мототехникой, чтобы связать их напрямую с кредиторами, которых в базе Octane Lending находится уже около 40. И работает эта схема довольно просто - если покупателю товара в магазине вдруг нужен кредит, то кредитный менеджер магазина входит в интерфейс сервиса от Octane Lending, заполняет там всего одну форму на заемщика средств и уже оттуда заявка сразу уходит во все 40 подключенных к этому стартапов банков или финансовых организаций США. То есть кредитный менеджер, заполнив форму и нажав кнопку Enter, этим самым даёт старт как бы аукциону лучших предложений для ждущего в магазине покупателя. Остается только получить ответы от банков и выбрать для себя лучший. При этом, именно в данном случае, программное обеспечение банков, которое работает с этим стартапом понимает, что это аукцион, а не прямая заявка на получение кредита и для таких случаев заемщика обеспечивают "мягкими" вопросами, поэтому и кредитная история его при таком аукционе у покупателя не портится. И к тому же при таком аукционе многие банки стараются обеспечить заемщика условиями лучше обычных.
Стоит отдельно сказать, что сервисом Octane Lending как продавцы магазинов, так и сами пришедшие в них покупатели могут воспользоваться бесплатно - за всё платит банк т.к. такие аукционы ему выгодны. И пока стартап Octane Lending является пионером в этой сфере, конкурентов соответственно у него немного, а значит все "сливки" сейчас снимает именно он и заодно помогает не портить кредитную историю покупателям.
По материалам источник
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