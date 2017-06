moskva Топ Мастер

ТОП-5 самых дорогих стартапов США



За последние несколько лет мы наблюдаем рост частных компаний стоимостью свыше миллиарда долларов – так называемые «единороги».



Но в последнее время появляются компании, которые получили новое название – “decacorns”, то есть компании, чья стоимость перевалила за отметку в $10 млрд.



Dropbox



Стоимость: $10 млрд



CEO: Дрю Хьюстон



Dropbox — файловый хостинг компании Dropbox Inc., включающий персональное облачное хранилище, синхронизацию файлов и программу-клиент. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Франциско.



Dropbox позволяет пользователям создать специальную папку на своих компьютерах, которую Dropbox синхронизирует таким образом, что она имеет одинаковое содержимое независимо от того, какое устройство используется для просмотра.



Pinterest



Стоимость: $11 млрд



CEO: Бен Зильберман



Pinterest — социальный интернет-сервис, фотохостинг, позволяющий пользователям добавлять в режиме онлайн изображения и помещать их в тематические коллекции и делиться ими с другими пользователями.



16 августа 2011 журнал «Time» внёс сервис в список «50 лучших веб-сайтов 2011 года», с тех пор число пользователей сайта стало расти в геометрической прогрессии.



SpaceX



Стоимость: $12 млрд



CEO: Илон Маск



Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) — американская компания, производитель космической техники со штаб-квартирой в городе Хоторн, Калифорния, США.



Основана в 2002 году прежним акционером PayPal и CEO Tesla Motors Илоном Маском с целью сократить расходы на полёты в космос, открывая путь к колонизации Марса.



WeWork



Стоимость: $18 млрд



Основатели WeWork: Мигель Маккелви и Адам Ньюманн



Адам Ньюманн и Мигель Маккелви, основатели сети коворкингов WeWork, сделали ставку на альтернативу офисам, когда экономический кризис в США вытолкнул из рабочих пространств часть резидентов.



Стартап двоих компаньонов нашел отклик у молодых людей: сегодня сеть WeWork объединяет 50 тысяч человек, которые работают по-новому в 177 точках, 32 городах и 13 странах мира.



Palantir



Стоимость: $20 млрд



CEO: Алекс Карп



Palantir — частная американская компания, разработчик программного обеспечения анализа данных для организаций, основные заказчики — спецслужбы, инвестиционные банки, хедж-фонды.



Полное наименование — Palantir Technologies, Inc. Штаб-квартира фирмы расположена в Пало-Альто, представительства открыты в 9 странах.



Основная концепция продуктов фирмы — визуализация больших массивов данных из разнородных источников, позволяющая пользователям без технической подготовки находить взаимосвязи между объектами, обнаруживать совпадения между объектами и событиями вокруг них, выявлять аномальные объекты — Data Mining с упором на интерактивный визуальный анализ в духе концепции усиления интеллекта.



