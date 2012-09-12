ТОП-5 самых дорогих стартапов США
За последние несколько лет мы наблюдаем рост частных компаний стоимостью свыше миллиарда долларов – так называемые «единороги».
Но в последнее время появляются компании, которые получили новое название – “decacorns”, то есть компании, чья стоимость перевалила за отметку в $10 млрд.
Dropbox
Стоимость: $10 млрд
CEO: Дрю Хьюстон
Dropbox — файловый хостинг компании Dropbox Inc., включающий персональное облачное хранилище, синхронизацию файлов и программу-клиент. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Франциско.
Dropbox позволяет пользователям создать специальную папку на своих компьютерах, которую Dropbox синхронизирует таким образом, что она имеет одинаковое содержимое независимо от того, какое устройство используется для просмотра.
Pinterest
Стоимость: $11 млрд
CEO: Бен Зильберман
Pinterest — социальный интернет-сервис, фотохостинг, позволяющий пользователям добавлять в режиме онлайн изображения и помещать их в тематические коллекции и делиться ими с другими пользователями.
16 августа 2011 журнал «Time» внёс сервис в список «50 лучших веб-сайтов 2011 года», с тех пор число пользователей сайта стало расти в геометрической прогрессии.
SpaceX
Стоимость: $12 млрд
CEO: Илон Маск
Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) — американская компания, производитель космической техники со штаб-квартирой в городе Хоторн, Калифорния, США.
Основана в 2002 году прежним акционером PayPal и CEO Tesla Motors Илоном Маском с целью сократить расходы на полёты в космос, открывая путь к колонизации Марса.
WeWork
Стоимость: $18 млрд
Основатели WeWork: Мигель Маккелви и Адам Ньюманн
Адам Ньюманн и Мигель Маккелви, основатели сети коворкингов WeWork, сделали ставку на альтернативу офисам, когда экономический кризис в США вытолкнул из рабочих пространств часть резидентов.
Стартап двоих компаньонов нашел отклик у молодых людей: сегодня сеть WeWork объединяет 50 тысяч человек, которые работают по-новому в 177 точках, 32 городах и 13 странах мира.
Palantir
Стоимость: $20 млрд
CEO: Алекс Карп
Palantir — частная американская компания, разработчик программного обеспечения анализа данных для организаций, основные заказчики — спецслужбы, инвестиционные банки, хедж-фонды.
Полное наименование — Palantir Technologies, Inc. Штаб-квартира фирмы расположена в Пало-Альто, представительства открыты в 9 странах.
Основная концепция продуктов фирмы — визуализация больших массивов данных из разнородных источников, позволяющая пользователям без технической подготовки находить взаимосвязи между объектами, обнаруживать совпадения между объектами и событиями вокруг них, выявлять аномальные объекты — Data Mining с упором на интерактивный визуальный анализ в духе концепции усиления интеллекта.
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