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Австралийский монетный двор выпустил монеты с изображением бананов

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Старый Сегодня, 14:59
#1
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Австралийский монетный двор выпустил монеты с изображением бананов
Королевский австралийский монетный двор выпустил коллекционные монеты, в честь 25-летия анимационной истории «Бананы в пижаме» от Australia Broadcasting Corporation (ABC).


Главный исполнительный директор монетного двора Росс МакДиармид сказал, что в течение четверти века мультфильм «Бананы в пижаме» был основным продуктом в детских программах, который делился важными знаниями о сотрудничестве, дружбе, творчестве и развлечениях.

«Эти монеты являются не только игривым напоминанием о наших любимых персонажах с мультфильма «Бананы в пижаме», они также размышляют над тем, какое влияние это шоу оказало на поколения молодых австралийцев», - сказал Росс МакДиармид. «Мы также сделали этот набор дополнительным специальным подарком, создав первую цветную пятицентовую монету».

В комплект из двух монет входят: монета номиналом в 20 центов и монета номиналом в 5 центов.

На лицевой стороне обеих монет изображено королеву Елизаветы II, это изображение было нарисовано Яном Ранком-Бродли и используется во всех австралийских монетах с 1999 года. Год выпуска, 2017, включен в легенду вокруг портрета.







На реверсе монеты номиналом в 20 центов изображено ту самую сцена, которая прославила этот мульт: два банана Джо и Сэм преследуют плюшевых медведей, а именно Лулу, Морган и Эми. Красочный логотип «Бананы в пижаме» размещен над основным изображением, а число 20, которое указывает на номинал монеты, расположено слева внизу, на зигзагообразном рисунке, похожем на лестницу.



На реверсе монеты номиналом в 5 центов изображена Крыса в шляпе и справа от неё надпись 25 лет, а число, которое указывает на номинал монеты изображено в верхнем левом углу.


История бананов в пижаме начинается в 1967 году, когда Кэри Блиттон написал песню:

Цитата:
Bananas in pajamas are coming down the stairs,
Bananas in pajamas are coming down in pairs,
Bananas in pajamas are chasing teddy bears,
’cause on Tuesdays they all try to catch them unawares!
Через нескольких лет песня и ее банановые звезды превратились в анимированную историю в Play School, после этого бананам было выделено в свое шоу в 1992 году.



Монеты продаются за $30 в интернет-магазине Австралийского монетного двора.

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Jeff Jeff на форуме  
Старый Сегодня, 15:04
#2
Любитель
 
Регистрация: 19.02.2016
Сообщений: 251
Благодарностей: 59
УГ: 3
КП: 0.118
Re: Австралийский монетный двор выпустил монеты с изображением бананов
Никогда бы не подумал, что это бананы. Какие то монстры бегут за цирковыми медведями. Ужас какой.
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Tehnik17 вне форума  
Старый Сегодня, 15:24
#3
Любитель
 
Регистрация: 24.07.2015
Сообщений: 159
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УГ: 0
КП: 0.055
подарки
Автор темы Re: Австралийский монетный двор выпустил монеты с изображением бананов
Цитата:
Сообщение от Tehnik17 Посмотреть сообщение
Никогда бы не подумал, что это бананы. Какие то монстры бегут за цирковыми медведями. Ужас какой.
а австралицам нравится.
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Jeff Jeff на форуме  
Старый Сегодня, 15:52
#4
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
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Благодарностей: 409
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Re: Австралийский монетный двор выпустил монеты с изображением бананов
Для детей самое то
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