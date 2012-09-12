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Штат Монтана поможет грантом в $416 тыс. местной биткоин фирме

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Штат Монтана поможет грантом в $416 тыс. местной биткоин фирме
Американский штат Монтана предоставит государственные средства местной майнинг фирме в рамках стимулирования создания рабочих мест. На днях, в рамках государственного пакета помощи в размере $1,1 млн., графству Мизула был присуждён грант в размере $416 тыс. для поддержки местной компании по биткоин майнингу Project Spokane. Биткоин майнинг – это энергоемкий процесс, посредством которого новые транзакции добавляются в цепочку блокчейн, что гарантируют сохранность истории транзакций. Грант выделяется в соответствии с программой государственной помощи BigSky, направленной на поддержку долгосрочного роста занятости населения штата. Примечательно то, что этот грант представляетсобой первый случай, когда американская фирма по майнингу получит государственное финансирование для поддержки своей деятельности. Согласно заявлениям губернатора штата Монтана Стива Баллока, грант сможет поддержать 65 рабочих мест. Средства будут использоваться для «закупки оборудования, мебели, программного обеспечения и возмещения заработной платы». «Поскольку сильная экономика штата Монтана растёт, компании по всему штату дают рабочие места и ищут квалифицированную рабочую силу. Средства помогут компаниям планировать ответственный рост и обучать сотрудников для достижения дальнейшего успеха», – сказал губернатор Баллок.
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