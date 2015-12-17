Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Облачный майнинг Dogecoin

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Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
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Старый Сегодня, 14:34
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.06.2017
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
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Michaylov вне форума  
Старый Сегодня, 14:54
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 751
Благодарностей: 144
УГ: 1
КП: 0.114
Re: Облачный майнинг Dogecoin
Цитата:
Сообщение от Michaylov Посмотреть сообщение
Минимальный депозит 100 Догов.
Цитата:
Сообщение от Michaylov Посмотреть сообщение
Минимальная выплата 1000 Догов.
И как жить? ждать пока за год натикает тысяча?
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майнинг
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