Минфин предложил регулировать криптовалюту как «иное имущество»

Развитие цифровых технологий по всему миру тормозит отсутствие правовой базы и регламентации деятельности криптовалют. Но цифровые технологии есть, их развитие и распространение уже не остановить, все эксперты даже на государственных уровнях признали все преимущества, которые дают новые цифровые технологии, есть у них множество недостатков, причем большинство этих недостатков связано с отсутствием правового поля и регламентации правового статуса и работы с криптовалютами. То что преступники активно используют Bitcoin во многом связано с правовыми пробелами в регулировании этой и других криптовалют. Эксперты по всему миру заявляют, что нужно определить правовой статус и положение криптовалют и их взаимодействие с другими средствами осуществления платежей.
Министерство финансов предложило отнести криптовалюту к иному имуществу и исходя из этого определять ее статус и положение в экономической системе государства. Правовая регламентация положения криптовалют позволит банкам России начать широко применять технологии blockchain, используемые в криптовалютах в своей деятельности. По мнению представителей Министерства финансов криптовалюту нецелесообразно относить к денежным средствам, так как тогда возникнет валютный контроль, а это будет тормозить развитие криптовалют. Так же в отношении криптовалют необходимо применять правила, относящиеся к деривативам в сфере антиотмывочного законодательства, чтобы ограничить применение криптовалют с целью отмывания денежных средств, полученных преступным путем.
На данный момент Центробанк России начал работу над созданием национальной криптовалюты. Поэтому скорейшее правое регулирование статуса криптовалют сейчас в России стоит наиболее актуально. Совместно с Центробанком России Сбербанк запустил пилотный проект в котором при осуществлении онлайн-банкинга и идентификации клиентов будут использоваться технологии blockchain, используемые в криптовалютах. Также Сбербанк России создал Второй Венчурный фонд, в котором совместно с другими инвесторами Сбербанк России планирует вкладывать деньги в развитие стартапов, развивающих blockchain технологии, криптовалюты и иные цифровые технологии.
В ноябре 2016 года Банк Швеции (Риксбанк) заявил о том, что обсуждает возможность выпуска собственной национальной цифровой валюты.
Банк Англии рекомендовал национальным банкам других стран изменить свое отношение к Bitcoin и задуматься о выпуске собственных национальных цифровых валют.
Если Bitcoin станет признан и урегулирован на международном уровне, его курс сильно поднимется. В частности эксперты Saxo Bank полагают, что через 10 лет курс Bitcoin будет 100 тысяч долларов.
Специально для mmgp.ru
По материалам
https://lenta.ru/news/2017/06/09/criptoproperty/
https://lenta.ru/news/2017/06/02/virtualcur/
https://lenta.ru/news/2017/06/08/ruscripto/
https://text.ru/antiplagiat/593bc6c7edcdb