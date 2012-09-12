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Биржа Kraken отменила решение о повышении комиссий на вывод средств

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Биржа Kraken отменила решение о повышении комиссий на вывод средств
После недавнего анонса резкого повышения комиссий на вывод, популярная криптобиржа Kraken все же приняла решение не повышать их. Об этом торговая площадка сообщила пользователям в почтовой рассылке. Как отмечается в сообщении биржи Kraken, администрация торговой площадки получила множество обращений пользователей, желающих пожертвовать скоростью транзакций ради более низких комиссий. Комиссия на вывод биткоина теперь будет составлять 0,001 XBT (BTC). Также в своем сообщении биржа Kraken подчеркивает, что снижение комиссий коснется обычных способов вывода, а не транзакций “BitGo Instant”. Комиссии на вывод криптовалют Litecoin и Gnosis также снизятся и теперь будут составлять 0,001 LTC и 0,005 GNO, соответственно. В своей рассылке биржа Kraken подчеркнула, что будет изучать возможности снижения комиссий и у других цифровых валют, представленных на торговой площадке. Примечательно, что несколькими днями ранее, в предыдущей рассылке, биржа Kraken анонсировала резкое повышение комиссий на вывод для таких криптовалют, как биткоин, Tether USD и Gnosis. Новые комиссии должны были составить, соответственно: 0,0025 XBT, 5 USDT и 0,004 GNO. Напомним, ранее ForkLog сообщал, что за последние несколько лет общая сумма комиссий за транзакции в сети биткоин выросла в десятки раз. В прошлом месяце известный биткоин-провайдер Xapo, который долгое время славился полным отсутствием комиссий за транзакции, анонсировал, что в скором времени пользователи сами будут оплачивать...
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