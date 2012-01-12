Сколько стоят опытные специалисты по блокчейну

Вместе с ростом популярности криптовалютных решений и технологии распределённого реестра у множества стартапов, консалтинговых компаний и финансово-юридических институтов возникает потребность в специалистах, обладающих знаниями в области блокчейна. Учитывая повышающийся спрос на данные услуги, разработчики блокчейна и специалисты криптовалютной отрасли запрашивают за свою работу от 250 000 до 400 000 долларов в год. В настоящее время множество известных финансовых и других компаний испытывают недостаток программистов с опытом работы в области блокчейна. Спрос на таких специалистов доказывает большое количество соответствующих вакансий. К примеру, на сайтах Monster.com и Indeed.com размещено множество объявлений о поиске разработчиков блокчейна. Среди потенциальных работодателей - такие известные фирмы как AT&T, FannieMae, Accenture и Liberty Mutual. Основатель компании Liberam, Ричард Берджес-Келли (Richard Burgess-Kelly) говорит, что «в сети наблюдается кадровый голод» в отношении специалистов по блокчейну. В частности, чувствуется острая нехватка специалистов в отрасли искусственного интеллекта, машинного обучения и блокчейна. Если же у вас имеется докторская степень в области блокчейна, вы можете реально разбогатеть. Спрос растёт во всём мире Подобная ситуация наблюдается во всём мире. В специалистах по распределённым реестрам нуждаются не только американские, но и европейские и азиатские компании. Интерес к ним проявляют Fujitsu,...
Источник