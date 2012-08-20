moskva Топ Мастер

Имя: Сергей Пол: Мужской Адрес: Планета земля Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 12.09.2012 Сообщений: 12,630 Благодарностей: 6,560 УГ: 13 КП: 0.190 подарки награды

Вымирающий вид: что делать, если ваша профессия завтра умрет Искусственный интеллект, электромобили, многозадачные роботы и летающие дроны перестали быть просто фантазией и вымыслом, превратившись в реальность.



Важно понимать, что времена, когда бухгалтер занимался только бухгалтерией, продавец — продажами, а судья — правосудием, закончились. И чтобы занимать достойное место на рынке труда, необходимо постоянно расширять свои знания, совершенствовать навыки и осваивать новые направления, рассказывает Work.ua.



Где мы, а где ИИ?



Многим кажется, что все эти передовые разработки коснутся нас еще совсем не скоро. Мол, где Украина, а где искусственный интеллект? Смешно сказать, но на некоторых отечественных предприятиях бухгалтерию все еще ведут в ручном режиме, не говоря об остальных технологических процессах.



И тем не менее, эти пережитки прошлого встречаются все реже. Множество украинских компаний переходят на новые методы организации работы и подхода к осуществлению поставленных целей. Petcube, SolarGaps, Grammarly, Promo.ua — вы когда-нибудь слышали об этих компаниях? Нет, тогда Гугл вам в помощь.



Эти и сотни других украинских ребят на своем примере уже доказали, что при правильной расстановке приоритетов и грамотно распределенных ресурсах можно легко выйти на мировой уровень и затмить конкурентов из разных стран. Все, что для этого необходимо — похоронить приевшиеся стандарты ведения бизнеса и построения команды.



Так что если вы думаете, что до нас технологии дойдут нескоро, оглянитесь вокруг — они уже здесь. И те, кто не готов это принять, к сожалению, рискуют остаться за бортом “Ноева ковчега”, плывущего навстречу марсианскому будущему на всех парусах.



Порабощение машинами уже не за горами?



Да, если люди и дальше будут считать, что 5 лет института и 10 лет работы по специальности — это потолок. Если вы не хотите стать героем антиутопической реальности, в которой бездушная машина отнимает ваше рабочее место, пора действовать. И это не шутки! Когда-то давно люди верили в целебные свойства табака и подорожника, а сегодня нанороботы могут распознавать и излечивать раковые клетки.



Когда-то вести складской учет нужно было в письменном виде, заполняя одну за другой объемные тетради. Сегодня достаточно установить программу, и весь объем данных — к вашим услугам.



О чем же задуматься?



Билл Гейтс, который кое-что знает, рекомендует обратить взор на биологию, энергетику и искусственный интеллект. Особенно тем, кто только выбирает будущую профессию. Связывает он это с развитием технологий, переходом на возобновляемую энергию и, увы, с биологическим терроризмом.



Но это вовсе не значит, что только эти три сферы останутся востребованными через каких-то 15-20 лет. К примеру, другой эксперт, предприниматель с мировым именем Марк Кьюбан, считает, что будущее — за философами и филологами. Которых так и не смогут заменить роботы и машины.



Но оба миллиардера сходятся во мнении о том, что востребованными останутся люди, которые умеют быстро принимать решения, творчески подходить к задачам, находить нестандартный выход из критических ситуаций.



Что делать, чтобы остаться на плаву?



Заняться профессиональным и личным развитием. А именно: рассмотреть альтернативные варианты деятельности — записаться на курсы по совершенно новой для вас дисциплине, попробовать себя в необычной должности, больше читать и анализировать прочитанное.



Но главное — научиться применять все полученные знания на практике, не бояться расширять список своих навыков и повышать уровень экспертности в выбранных направлениях.



Подумать о подрастающем поколении. Если у вас есть дети, пусть даже они учатся в начальной школе, стоит всерьез поразмыслить над их будущей профессией. Прежде всего стоит ориентироваться на таланты, умения и желания самого ребенка, но при этом сопоставлять все эти данные с трендами будущего. Все, что связано с искусственным интеллектом, однозначно будет востребовано. Также, скорее всего, люди не перестанут болеть и кушать. А значит, медицина и сфера питания останется на плаву. Выше мы говорили о биологии, энергетике и гуманитарных специальностях. В общем, есть из чего выбрать.



По материалам Сегодня

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Инвестирую тут MONHYIP|ОТЛИЧНАЯ ПОМОЩЬ В ХАЙП ИНВЕСТИРОВАНИИ|HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!RCB-5000%-HyipClub __________________