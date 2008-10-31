Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Дневник отчетов по сигналу Secret Level plus EV [mql5.com]

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#1
Hxs
Форекс-блогер
 
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Дневник отчетов по сигналу Secret Level plus EV [mql5.com]


Отчеты и анализ торговли по торговому сигналу MetaTrader 4 через сервис mql5.com

Приветствую Вас уважаемые читатели и потенциальные подписчики!

На данном счете ведется автоматическая торговля , по уровням на основе рыночного сантимента.

О сигнале:
  • Дата основания : 09.05.2017
  • Ожидаемая доходность 25%-100% в месяц
  • Более 70% профитных сделок
  • Виртуальный тейк и фиксированный стоп
  • Ни какого Мартингейла и усреднений
  • Возможность подключить счет от 100$(плече не менее 1:500)
  • Стоимость подписки: 20$/месяц

Независимый мониторинг:



Важно:

Для окупаемости сигнала достаточно и 100$ на вашем счету, можно меньше но это не целесообразно.

Для копирования подходит любой брокер через которого Вы работаете, кроме Альпари( альпы не копируют сигналы с других серверов)

Для более точного копирования рекомендую открыть счет в RoboForex (указав партнерский код fksy вы будете получать до 90% рибейта), формата PRO-CENT или ECN-PRO, но и другие центовые и стандартные счета иных брокеров, так же подойдут.
__________________
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