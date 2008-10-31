Дневник отчетов по сигналу Secret Level plus EV [mql5.com]

Отчеты и анализ торговли по торговому сигналу MetaTrader 4 через сервис mql5.com
Приветствую Вас уважаемые читатели и потенциальные подписчики!
На данном счете ведется автоматическая торговля , по уровням на основе рыночного сантимента.
О сигнале:
Независимый мониторинг:
Важно:
- Дата основания : 09.05.2017
- Ожидаемая доходность 25%-100% в месяц
- Более 70% профитных сделок
- Виртуальный тейк и фиксированный стоп
- Ни какого Мартингейла и усреднений
- Возможность подключить счет от 100$(плече не менее 1:500)
- Стоимость подписки: 20$/месяц
Для окупаемости сигнала достаточно и 100$ на вашем счету, можно меньше но это не целесообразно.
Для копирования подходит любой брокер через которого Вы работаете, кроме Альпари( альпы не копируют сигналы с других серверов)
Для более точного копирования рекомендую открыть счет в RoboForex
(указав партнерский код fksy
вы будете получать до 90% рибейта), формата PRO-CENT или ECN-PRO, но и другие центовые и стандартные счета иных брокеров, так же подойдут.