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Как выбрать мультивалютный кошелек? 1



Зачем нужен мультивалютный кошелек?



Альткоины приобретают значительную популярность. Об этом свидетельствует темп роста капитализации рынка альткоинов, который уже давно превосходит аналогичный показатель биткоина. Это находит отражение в стабильно снижающемся индексе доминирования первой криптовалюты. Альткоинов существует огромное множество, а капитализация некоторых из них уже превысила $1 млрд. Многие альткоины интересны не только благодаря технологии и идее, которые лежат в ее основе, но также представляют собой привлекательные объекты для портфельного инвестирования. Возникает закономерный вопрос — где лучше хранить различные цифровые активы?



2



Почему отдельный кошелек для каждого альткоина — это неудобно?



Некоторые пользователи устанавливают для каждой криптовалюты отдельный кошелек (например, Electrum-Dash или Ethereum Wallet). Такой подход, несомненно, обеспечивает безопасный способ хранения цифровых валют, поскольку каждый из таких кошельков дает возможность контроля над приватным ключом. Если последний хранить в защищенном месте (например, записать на бумаге и/или сохранить на флэш-устройство, всегда находящееся офлайн), то можно быть на 100% уверенным в сохранности цифровых сбережений. Однако, у такого способа есть некоторые минусы. Во-первых, множество разрозненных кошельков — это неудобно. Во-вторых, для каждого из них необходимо сохранить уникальную ключевую seed-фразу (которая и будет приватным ключом). Сколько цифровых валют — столько и уникальных фраз. Если потерять одну из них, то будет утрачена и вся цифровая валюта из соответствующего кошелька.



3



Почему не следует хранить большие суммы на биржах?



Многие криптоэнтузиасты предпочитают хранить альткоины на биржах. Это очень удобно, так как современные торговые площадки поддерживают десятки и даже сотни различных альткоинов. Однако у такого подхода множество существенных недостатков, так как пользователю приходится доверять средства третьей стороне. Большинство криптобирж централизованны, совершенно незастрахованы от взлома, а также регулярно подвергаются DDoS-атакам. Все это ставит под угрозу сохранность средств. Поэтому пользователям, которые не торгуют большими объемами на криптобиржах, следует рассмотреть иные варианты долгосрочного хранения криптоактивов, где предоставляется контроль над приватным ключом и, соответственно, полный контроль над цифровыми активами.



4



Онлайн-кошельки



Как и в случае с биржами, этот вариант сложно назвать надежным, поскольку он также подразумевает контроль средств третьей стороной. С другой стороны, онлайн-кошельки часто поддерживают множество популярных криптовалют и даже позволяют осуществлять транзакции с низкими комиссиями. Однако на этом, пожалуй, плюсы такого способа хранения альткоинов заканчиваются. Среди множества онлайн-кошельков для цифровых валют можно выделить популярный в русскоязычном сегменте сети сервис Криптонатор или, например, HolyTransaction.



5



Мобильные кошельки



С ростом количества смартфонов появилось и множество различных сервисов мобильных кошельков, как для Android, так и для iOS. Многие криптовалютные онлайн-сервисы имеют также мобильную версию (например, вышеупомянутый Криптонатор). Некоторые мобильные кошельки отличаются высокой надежностью (поскольку дают возможность сохранить seed-фразу) и интуитивно понятным интерфейсом. К таким приложениям можно отнести, например, мобильный кошелек Coinomi. Последняя версия кошелька предлагает сохранить ключевую фразу при первом же запуске приложения. В Coinomi интегрирован популярный обменник ShapeShift и в настоящее время приложение поддерживает около 60 альткоинов.



6



Криптокошельки в виде расширений для браузера



В данном сегменте значительную популярность завоевал Jaxx, существующий в виде расширений для браузеров Chrome и Firefox. Этот кошелек отличается удобством использования, минималистичным дизайном и гибкостью настроек. Однако, что самое главное, он дает возможность контроля над приватным ключом в виде seed-фразы. Команда проекта постоянно добавляет поддержку новых альткоинов и в настоящий момент в кошельке Jaxx представлено 14 различных криптовалют. Для каждой из них нет необходимости экспортировать и сохранять приватный ключ — достаточно сделать бэкап лишь одной seed-фразы, состоящей из 12 слов. С помощью этой фразы можно в одночасье восстановить все кошельки, а также имеющиеся на них балансы.



7



Десктопные кошельки



Хорошим инструментом для хранения криптоактивов являются мультивалютные кошельки, устанавливаемые на компьютер. Среди них можно выделить Exodus, который отличает интуитивно понятный и красивый интерфейс, контроль над приватными ключами и встроенная обменная платформа ShapeShift. На данный момент кошелек поддерживает 7 криптовалют, включая ETH, DASH, LTC, REP, GNT и DOGE. Что касается кошелька Jaxx, то у него также существует десктопная версия, доступная для Windows, OS X и Linux.



8



Аппаратные кошельки



Этот тип криптокошельков можно считать самым надежным, поскольку такие устройства обеспечивают максимальное безопасное, “холодное хранение” цифровых активов в защищенной, изолированной среде. Это, пожалуй, лучший способ для долгосрочного хранения значительных объемов средств. В аппаратный криптокошелек надежно встроен приватный ключ, который используется для подписи транзакций. Среди наиболее популярных кошельков такого типа можно выделить Ledger Nano S, Trezor и KeepKey. Каждый из них поддерживает несколько наиболее популярных альткоинов, включая ETH, LTC, DASH и т. д.



Источник Альткоины приобретают значительную популярность. Об этом свидетельствует темп роста капитализации рынка альткоинов, который уже давно превосходит аналогичный показатель биткоина. Это находит отражение в стабильно снижающемся индексе доминирования первой криптовалюты. Альткоинов существует огромное множество, а капитализация некоторых из них уже превысила $1 млрд. Многие альткоины интересны не только благодаря технологии и идее, которые лежат в ее основе, но также представляют собой привлекательные объекты для портфельного инвестирования. Возникает закономерный вопрос — где лучше хранить различные цифровые активы?Некоторые пользователи устанавливают для каждой криптовалюты отдельный кошелек (например, Electrum-Dash или Ethereum Wallet). Такой подход, несомненно, обеспечивает безопасный способ хранения цифровых валют, поскольку каждый из таких кошельков дает возможность контроля над приватным ключом. Если последний хранить в защищенном месте (например, записать на бумаге и/или сохранить на флэш-устройство, всегда находящееся офлайн), то можно быть на 100% уверенным в сохранности цифровых сбережений. Однако, у такого способа есть некоторые минусы. Во-первых, множество разрозненных кошельков — это неудобно. Во-вторых, для каждого из них необходимо сохранить уникальную ключевую seed-фразу (которая и будет приватным ключом). Сколько цифровых валют — столько и уникальных фраз. Если потерять одну из них, то будет утрачена и вся цифровая валюта из соответствующего кошелька.Многие криптоэнтузиасты предпочитают хранить альткоины на биржах. Это очень удобно, так как современные торговые площадки поддерживают десятки и даже сотни различных альткоинов. Однако у такого подхода множество существенных недостатков, так как пользователю приходится доверять средства третьей стороне. Большинство криптобирж централизованны, совершенно незастрахованы от взлома, а также регулярно подвергаются DDoS-атакам. Все это ставит под угрозу сохранность средств. Поэтому пользователям, которые не торгуют большими объемами на криптобиржах, следует рассмотреть иные варианты долгосрочного хранения криптоактивов, где предоставляется контроль над приватным ключом и, соответственно, полный контроль над цифровыми активами.Как и в случае с биржами, этот вариант сложно назвать надежным, поскольку он также подразумевает контроль средств третьей стороной. С другой стороны, онлайн-кошельки часто поддерживают множество популярных криптовалют и даже позволяют осуществлять транзакции с низкими комиссиями. Однако на этом, пожалуй, плюсы такого способа хранения альткоинов заканчиваются. Среди множества онлайн-кошельков для цифровых валют можно выделить популярный в русскоязычном сегменте сети сервис Криптонатор или, например, HolyTransaction.С ростом количества смартфонов появилось и множество различных сервисов мобильных кошельков, как для Android, так и для iOS. Многие криптовалютные онлайн-сервисы имеют также мобильную версию (например, вышеупомянутый Криптонатор). Некоторые мобильные кошельки отличаются высокой надежностью (поскольку дают возможность сохранить seed-фразу) и интуитивно понятным интерфейсом. К таким приложениям можно отнести, например, мобильный кошелек Coinomi. Последняя версия кошелька предлагает сохранить ключевую фразу при первом же запуске приложения. В Coinomi интегрирован популярный обменник ShapeShift и в настоящее время приложение поддерживает около 60 альткоинов.В данном сегменте значительную популярность завоевал Jaxx, существующий в виде расширений для браузеров Chrome и Firefox. Этот кошелек отличается удобством использования, минималистичным дизайном и гибкостью настроек. Однако, что самое главное, он дает возможность контроля над приватным ключом в виде seed-фразы. Команда проекта постоянно добавляет поддержку новых альткоинов и в настоящий момент в кошельке Jaxx представлено 14 различных криптовалют. Для каждой из них нет необходимости экспортировать и сохранять приватный ключ — достаточно сделать бэкап лишь одной seed-фразы, состоящей из 12 слов. С помощью этой фразы можно в одночасье восстановить все кошельки, а также имеющиеся на них балансы.Хорошим инструментом для хранения криптоактивов являются мультивалютные кошельки, устанавливаемые на компьютер. Среди них можно выделить Exodus, который отличает интуитивно понятный и красивый интерфейс, контроль над приватными ключами и встроенная обменная платформа ShapeShift. На данный момент кошелек поддерживает 7 криптовалют, включая ETH, DASH, LTC, REP, GNT и DOGE. Что касается кошелька Jaxx, то у него также существует десктопная версия, доступная для Windows, OS X и Linux.Этот тип криптокошельков можно считать самым надежным, поскольку такие устройства обеспечивают максимальное безопасное, “холодное хранение” цифровых активов в защищенной, изолированной среде. Это, пожалуй, лучший способ для долгосрочного хранения значительных объемов средств. В аппаратный криптокошелек надежно встроен приватный ключ, который используется для подписи транзакций. Среди наиболее популярных кошельков такого типа можно выделить Ledger Nano S, Trezor и KeepKey. Каждый из них поддерживает несколько наиболее популярных альткоинов,

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