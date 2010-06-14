Украинцы теперь будут платить за кредиты банкам честно

Национальный банк Украины утвердил новые правила расчета банками Украины общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите, в соответствии с требованиями Закона Украины «О потребительском кредитовании», который вступает в силу 10 июня 2017.
В частности, Нацбанк установил методику расчета общей стоимости кредита для заемщика-физического лица, в соответствии с положениями Закона Украины «О потребительском кредитовании» в части составляющих общей стоимости кредита. До сих составляющих относятся платежи за услуги кредитодателя и кредитного посредника (при наличии).
Кроме того, Национальный банк в соответствии с положениями данного закона, разработал методику расчета реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите, которая базируется на положениях Директивы ЕС 2008/48 / ЕС о кредитных соглашениях для потребителей. В частности, формула расчета реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите полностью соответствует законодательству ЕС. Для ее расчета используется формула эффективной годовой процентной ставки, является универсальным показателем для любой схемы начислений по кредиту. Таким образом, учет положений Директивы ЕС 2008/48 / ЕС при исчислении реальной годовой ставки обеспечивает единый подход к расчету банками общей стоимости кредита для заемщика-физического лица, предоставляет ему возможность осуществить сравнительный анализ условий различных кредитных соглашений и выбрать наиболее приемлемый для себя вариант.
Обе методики расчета введены в действие постановлением Правления Национального банка Украины от 08.06.2017 года № 49 «Об утверждении Правил расчета банками Украины общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите», которая вступает в силу с 10 июня 2017 .
В связи с принятием этого постановления теряют силу Правила предоставления банками Украины информации потребителю об условиях кредитования и совокупной стоимости кредита, утвержденных постановлением Правления Национального банка Украины от 10 мая 2007 года № 168.
По материалам НБУ