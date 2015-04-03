Более 20% пенсионеров оставят без индексации до 2020 года

Правительство России уже долгое время думает как сэкономить деньги на пенсионерах и при этом не допустить недовольства среди населения. Дело в том, что на протяжении нескольких лет в подряд в Пенсионном фонде России не хватает денег на выплату даже текущих пенсий, не говоря уже о накоплениях на будущее или вкладывании пенсионных отчислений в прибыльные отрасли хозяйства, так чтобы они приносили деньги. Это всемирная проблема. Текущих отчислений в Пенсионную систему США, также не хватает на выплату пенсий действующим пенсионерам США и Пенсионная система США действует и не рухнула только из-за того, что ежегодно Правительство США финансирует частные пенсионные фонды, где хранятся накопления граждан, чтобы не допустить протестных движений среди населения. Все тоже самое происходит и в России. Ежегодно Правительство России благодаря субсидированным траншам пополняет средства Пенсионного фонда России, так чтобы пенсии населению выплачивались вовремя и не было бы перебоев. Без помощи и поддержки государства, пенсионная система России давно бы уже рухнула.
Все было хорошо, пока были высокие цены на нефть, доходы бюджета превышали расходы и бюджет не нуждался в дополнительных источниках поступления. Но ситуация резко обострилась в эпоху низких цен на нефть и экономической изоляции страны, когда государству отказали в доступе к дешевым иностранным кредитам. Какое-то время Правительство России еще держалось, и даже продолжало индексировать пенсии из-за роста инфляции, но в 2016 году Правительство России вынуждено было признать, что на помощь пенсионерам денег у них нет и приостановило программу индексации пенсий. После этого доходы пенсионеров, так же как и доходы остальной части населения стали стремительно падать.
Так за 2015-2016 год реальные доходы пенсионеров сократились на 5.2% из-за отсутствия индексаций пенсий.
В 2017 году Правительство России все-таки решило возобновить индексацию пенсий, но только тем пенсионерам, которые не работают. Всего из программы индексации было исключено 20% пенсионеров, которые помимо пенсии имеют работу.
По данным Пенсионного фонда в России 9.6 миллионов работающих пенсионеров из 44 миллионов общего числа получателей пенсий.
Возможно ситуация изменится к 2020 году, но до 2020 года работающим пенсионерам индексировать пенсию больше не будут. Таким образом, из года в год их доходы будут уменьшаться на уровень инфляции. Так официальная инфляция за 2016 год составила 5.4%.
Специально для mmgp.ru
По материалам
http://www.finanz.ru/novosti/lichnyy...oda-1002081820
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