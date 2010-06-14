Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,959 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

НБУ впервые установил требования к кредитным посредников банков и их деятельности

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:26
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:28
#1
Провожу конкурсы на MMGP
Главные модераторы
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 18,965
Благодарностей: 16,370
Записей в блоге: 54
УГ: 10
подарки
награды Волшебный горшочек 
НБУ впервые установил требования к кредитным посредников банков и их деятельности
Национальный банк впервые установил требования к кредитным посредников банков и их деятельности в сфере потребительского кредитования в соответствии с Законом Украины «О потребительском кредитовании.

В соответствии с установленными НБУ требований кредитный посредник должен:
  • Принадлежать к резидентам и иметь полную гражданскую дееспособность;
  • Иметь достаточный уровень знаний в сфере потребительского кредитования;
  • Иметь безупречную деловую репутацию;
  • Соответствовать установленным требованиям в течение всего периода своей деятельности. Такое соответствие постоянно контролировать банк, с которым кредитный посредник заключил договор.

Если кредитный посредник отвечает всем требованиям, то он имеет право начать свою деятельность после заключения с банком посреднического договора и обнародования банком данной информации на собственном сайте.


«Требования Национального банка будут способствовать тому, что кредитные посредники будут предоставлять потребителям банковских услуг более полную информацию о банках, банковских продуктах, условия получения кредитов, а также нести за это ответственность перед потребителями. Это будет способствовать развитию и повышению прозрачности рынка потребительского кредитования в Украине », - отметила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

В случае несоответствия кредитного посредника установленным НБУ требованиям банк должен:
  • Досрочно расторгнуть с ним посреднический договор;
  • Обратиться в НБУ для исключения информации о кредитного посредника из перечня;
  • Прекра
тить выдачу потребительских кредитов с привлечением такого кредитного посредника.

Отметим, что ответственность за нарушение кредитным посредником законодательства лежит на банке, с которым кредитный посредник заключил посреднический договор. Такое требование объясняется тем, что Закон Украины «О потребительском кредитовании» не наделяет Национальный банк полномочиями применять меры воздействия к кредитным посредников за нарушение законодательства в сфере потребительского кредитования.

Однако, Национальный банк будет вести перечень кредитных посредников банков. Ведение перечня предусматривает:
  • автоматическое включение или исключение информации о кредитного посредника (на основании полученного от банка файл-сообщение с обратной отправкой НБУ квитанции-подтверждения о включении / исключении сведений в / из перечня)
  • сбор и учет общих сведений о кредитного посредника (наименование, адрес, номер телефона и т.д.) и о посреднический договор (дата заключения и номер, дата начала и окончания действия, ФИО подписантов, перечень посреднических услуг, сведения о статусе кредитного посредника).

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Правления НБУ 08.06.2017 № 50 «Об упорядочении деятельности кредитных посредников в сфере потребительского кредитования на рынке банковских услуг», которая вступает в силу с 10 июня 2017 года.

Закон Украины № 1734-VIII "О потребительском кредитовании» вступает в силу с 10 июня 2017 года.
Этим законом вводятся правовые основания для деятельности кредитных посредников в сфере потребительского кредитования. Закон также наделяет Национальный банк полномочиями устанавливать требования к кредитным посредников банков и их деятельности.

По материалам НБУ

P. S. Честно говоря первый раз слышу про такое понятие как кредитный посредник и не совсем понимаю его функции
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег


Официальный обменник MMGP
morg вне форума  
Ответить
Метки
кредитные посредники, кредитный посредник, нбу, украина
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:26
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Россияне по кредитным картам одолжили у банков более триллиона рублей Room Горячие новости 0 17.05.2017 23:04
НБУ ужесточил требования по честной работе банков moskva Новости платежных систем 5 10.08.2016 18:31
Банк России установил ограничения на работу со вкладами для 75 банков Denver10 Новости в банковской сфере и страховании 0 21.10.2015 17:52
Сто крупнейших банков впервые выполнили все требования «Базеля III» moskva Новости в банковской сфере и страховании 0 15.09.2015 21:39
ЦБ разработал требования к деятельности форекс-дилеров assss Новости в мире финансов и инвестиций 0 25.05.2015 20:59

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар morg
НБУ предложил банкам уменьшать бумажный документооборот
От morg в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар all-hyips
Hourpay - hourpay.biz
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Аниматор против анимации, Смотрим улетный флешмув.
От Mr 13 в разделе «Курилка»
Аватар Mavin
goldenbugs.net - Goldenbugs
От Mavin в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Поветкин - Кличко
От luckyea в разделе «Спорт-Чат»
Аватара нет
ПАММ-счет InvestBankA conservative (ИнвестБанкА консервативный):203 (Broco)
От InvestBankA в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     
Пользователей
412,959
Тем
473,500
Сообщений
11,726,158

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube