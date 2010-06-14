НБУ впервые установил требования к кредитным посредников банков и их деятельности

Национальный банк впервые установил требования к кредитным посредников банков и их деятельности в сфере потребительского кредитования в соответствии с Законом Украины «О потребительском кредитовании.
В соответствии с установленными НБУ требований кредитный посредник должен:
- Принадлежать к резидентам и иметь полную гражданскую дееспособность;
- Иметь достаточный уровень знаний в сфере потребительского кредитования;
- Иметь безупречную деловую репутацию;
- Соответствовать установленным требованиям в течение всего периода своей деятельности. Такое соответствие постоянно контролировать банк, с которым кредитный посредник заключил договор.
Если кредитный посредник отвечает всем требованиям, то он имеет право начать свою деятельность после заключения с банком посреднического договора и обнародования банком данной информации на собственном сайте.
«Требования Национального банка будут способствовать тому, что кредитные посредники будут предоставлять потребителям банковских услуг более полную информацию о банках, банковских продуктах, условия получения кредитов, а также нести за это ответственность перед потребителями. Это будет способствовать развитию и повышению прозрачности рынка потребительского кредитования в Украине », - отметила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.
В случае несоответствия кредитного посредника установленным НБУ требованиям банк должен:
- Досрочно расторгнуть с ним посреднический договор;
- Обратиться в НБУ для исключения информации о кредитного посредника из перечня;
- Прекра
тить выдачу потребительских кредитов с привлечением такого кредитного посредника.
Отметим, что ответственность за нарушение кредитным посредником законодательства лежит на банке, с которым кредитный посредник заключил посреднический договор. Такое требование объясняется тем, что Закон Украины «О потребительском кредитовании» не наделяет Национальный банк полномочиями применять меры воздействия к кредитным посредников за нарушение законодательства в сфере потребительского кредитования.
Однако, Национальный банк будет вести перечень кредитных посредников банков. Ведение перечня предусматривает:
- автоматическое включение или исключение информации о кредитного посредника (на основании полученного от банка файл-сообщение с обратной отправкой НБУ квитанции-подтверждения о включении / исключении сведений в / из перечня)
- сбор и учет общих сведений о кредитного посредника (наименование, адрес, номер телефона и т.д.) и о посреднический договор (дата заключения и номер, дата начала и окончания действия, ФИО подписантов, перечень посреднических услуг, сведения о статусе кредитного посредника).
Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Правления НБУ 08.06.2017 № 50 «Об упорядочении деятельности кредитных посредников в сфере потребительского кредитования на рынке банковских услуг», которая вступает в силу с 10 июня 2017 года.
Закон Украины № 1734-VIII "О потребительском кредитовании» вступает в силу с 10 июня 2017 года.
Этим законом вводятся правовые основания для деятельности кредитных посредников в сфере потребительского кредитования. Закон также наделяет Национальный банк полномочиями устанавливать требования к кредитным посредников банков и их деятельности.
По материалам НБУ
P. S. Честно говоря первый раз слышу про такое понятие как кредитный посредник и не совсем понимаю его функции