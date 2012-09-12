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Сбербанк потерял связь с рынком



Сегодня вечером агентство «Интерфакс» сообщило о том, что несколько российских банков столкнулось со сбоем в проведении платежей по картам в розничных точках. Так, по данным агентства, в ВТБ 24 сообщили, что наблюдались проблемы с проведением платежей с использованием POS-терминалов с пяти до шести часов вечера. В колл-центре Альфа-банка корреспонденту «Интерфакса» сказали, что проблемы были только в тех точках, где прием платежей обеспечивается по терминалам Сбербанка. В колл-центре Сбербанка корреспонденту «РИА Новости» заявили: «Идет технический сбой, отказы массовые. Вы не сможете сделать переводы через “Сбербанк онлайн”, снять наличные».



В пресс-службе Сбербанка подтвердили, что «инцидент произошел в 16:40 по московскому времени» и в течение 40 минут



«у части клиентов наблюдались затруднения при проведении операций по интернет-эквайрингу, переводам и снятию наличных в pos-терминалах и устройствах самообслуживания по картам MasterCard и “Мир”».



При этом сбой повлиял на «обслуживание клиентов Сбербанка в устройствах сторонних банков и клиентов сторонних банков в устройствах Сбербанка». Вместе с тем «операции по картам Сбербанка в устройствах Сбербанка проводились штатно, без отклонений», отмечают в пресс-службе банка. По оценке банка, в результате сбоя было затронуто менее 10% операций с использованием пластиковых карт.

Почему банки столкнулись с трудностями при проверке наличия у потенциальных клиентов счетов в других банках



Не далее как вчера Сбербанк объявил, что по данным исследовательской компании The Nilson Report, он стал крупнейшим банком-эквайером в Европе. Так в 2016 году банк обеспечил 7,5 млрд трансакций в своей эквайринговой сети. Кроме того, в прошедшем году Сбербанк стал и крупнейшим интернет-эквайером в России — благодаря ему за год было совершено более 100 млн покупок в интернет-магазинах. «В нашей эквайринговой стратегии мы сделали акцент на сервис и развитие инфраструктуры»,— заявила в четверг по этому поводу старший управляющий директор блока «Розничный бизнес» Сбербанка Светлана Кирсанова. В частности, был модернизирован парк оборудования, и в результате был обеспечен прием платежей по бесконтактной технологии в подавляющей доле POS-терминалов. «Это все позволило нашим клиентам изменить свое отношение к услуге эквайринга в целом, что отразилось в том числе и на показателях трансакционной активности»,— отметила госпожа Кирсанова.



Причину сегодняшнего сбоя в банке пока не раскрывают.



Источник В пятницу вечером клиенты Сбербанка столкнулись с массовыми отказами в проведении операций по пластиковым картам в устройствах сторонних банков. Одновременно не могли совершать операции в устройствах Сбербанка и клиенты сторонних банков. Причину сбоя в крупнейшем банке-эквайере Европы не раскрыли, но успокоили, что сбой продолжался менее часа и затронул менее 10% операций по картам.Сегодня вечером агентство «Интерфакс» сообщило о том, что несколько российских банков столкнулось со сбоем в проведении платежей по картам в розничных точках. Так, по данным агентства, в ВТБ 24 сообщили, что наблюдались проблемы с проведением платежей с использованием POS-терминалов с пяти до шести часов вечера. В колл-центре Альфа-банка корреспонденту «Интерфакса» сказали, что проблемы были только в тех точках, где прием платежей обеспечивается по терминалам Сбербанка. В колл-центре Сбербанка корреспонденту «РИА Новости» заявили: «Идет технический сбой, отказы массовые. Вы не сможете сделать переводы через “Сбербанк онлайн”, снять наличные».В пресс-службе Сбербанка подтвердили, что «инцидент произошел в 16:40 по московскому времени» и в течение 40 минут«у части клиентов наблюдались затруднения при проведении операций по интернет-эквайрингу, переводам и снятию наличных в pos-терминалах и устройствах самообслуживания по картам MasterCard и “Мир”».При этом сбой повлиял на «обслуживание клиентов Сбербанка в устройствах сторонних банков и клиентов сторонних банков в устройствах Сбербанка». Вместе с тем «операции по картам Сбербанка в устройствах Сбербанка проводились штатно, без отклонений», отмечают в пресс-службе банка. По оценке банка, в результате сбоя было затронуто менее 10% операций с использованием пластиковых карт.Почему банки столкнулись с трудностями при проверке наличия у потенциальных клиентов счетов в других банкахНе далее как вчера Сбербанк объявил, что по данным исследовательской компании The Nilson Report, он стал крупнейшим банком-эквайером в Европе. Так в 2016 году банк обеспечил 7,5 млрд трансакций в своей эквайринговой сети. Кроме того, в прошедшем году Сбербанк стал и крупнейшим интернет-эквайером в России — благодаря ему за год было совершено более 100 млн покупок в интернет-магазинах. «В нашей эквайринговой стратегии мы сделали акцент на сервис и развитие инфраструктуры»,— заявила в четверг по этому поводу старший управляющий директор блока «Розничный бизнес» Сбербанка Светлана Кирсанова. В частности, был модернизирован парк оборудования, и в результате был обеспечен прием платежей по бесконтактной технологии в подавляющей доле POS-терминалов. «Это все позволило нашим клиентам изменить свое отношение к услуге эквайринга в целом, что отразилось в том числе и на показателях трансакционной активности»,— отметила госпожа Кирсанова.Причину сегодняшнего сбоя в банке пока не раскрывают.

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