НБУ упростил процедуру реорганизации банка путем присоединения

Национальный банк оптимизировал процедуру реорганизации банков путем присоединения в соответствии с требованиями Закона Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков". Благодаря этому значительно сократятся сроки осуществления реорганизации, в том числе рассмотрения регулятором документов банков-участников реорганизации.
В частности, процедура реорганизации банков путем присоединения теперь будет следующей:
- банки-участники реорганизации подают пакет документов для получения предварительного заключения НБУ о согласовании проекта плана реорганизации;
- после предоставления НБУ предварительного заключения наблюдательные советы созывают общее собрание банков-участников для принятия решения о присоединении, утверждение плана реорганизации и договора о присоединении;
- по обращению банков-участников Национальный банк дает разрешение на реорганизацию в течение трех рабочих дней и размещает информацию о реорганизации банков на страницах официального интернет-представительства НБУ;
- после получения разрешения НБУ осуществляется реорганизация банков путем присоединения по упрощенной процедуре.
Итак, Национальный банк будет принимать решение о согласовании реорганизации банков еще на этапе планирования этого процесса, а не по факту его выполнения. Такой подход сократит процедуру реорганизации банков путем присоединения, в среднем с 1,5 лет до 3 месяцев.
Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Правления НБУ от 8 июня 2017 № 48 "Об утверждении Изменений к Положению об особенностях реорганизации банка по решению его владельцев", которая вступает в силу с 10 июня 2017 года.
По материалам НБУ