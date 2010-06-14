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НБУ упростил процедуру реорганизации банка путем присоединения

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НБУ упростил процедуру реорганизации банка путем присоединения
Национальный банк оптимизировал процедуру реорганизации банков путем присоединения в соответствии с требованиями Закона Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков". Благодаря этому значительно сократятся сроки осуществления реорганизации, в том числе рассмотрения регулятором документов банков-участников реорганизации.

В частности, процедура реорганизации банков путем присоединения теперь будет следующей:
  • банки-участники реорганизации подают пакет документов для получения предварительного заключения НБУ о согласовании проекта плана реорганизации;
  • после предоставления НБУ предварительного заключения наблюдательные советы созывают общее собрание банков-участников для принятия решения о присоединении, утверждение плана реорганизации и договора о присоединении;
  • по обращению банков-участников Национальный банк дает разрешение на реорганизацию в течение трех рабочих дней и размещает информацию о реорганизации банков на страницах официального интернет-представительства НБУ;
  • после получения разрешения НБУ осуществляется реорганизация банков путем присоединения по упрощенной процедуре.


Итак, Национальный банк будет принимать решение о согласовании реорганизации банков еще на этапе планирования этого процесса, а не по факту его выполнения. Такой подход сократит процедуру реорганизации банков путем присоединения, в среднем с 1,5 лет до 3 месяцев.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Правления НБУ от 8 июня 2017 № 48 "Об утверждении Изменений к Положению об особенностях реорганизации банка по решению его владельцев", которая вступает в силу с 10 июня 2017 года.

По материалам НБУ
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Метки
банки, нбу, поглощения, присоединение, реогранизация, слияния, украина
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