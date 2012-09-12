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В НАБУ рассказали, как мотивировать украинцев отказываться от наличных
Развитие высокоскоростного мобильного интернета, внедрение единого справочника всех получателей платежей и разрешение на продажу валюты в электронных каналах – в числе главных стимулов.
Об этом сообщили в Независимой ассоциации банков Украины со ссылкой на данные исследования компании MCKinsey & Company.
Подтолкнуть развитие рынка банковских электронных каналов в Украине смогут несколько шагов.
Во-первых, качественный высокоскоростной мобильный интернет даст безумный скачок мобильному банкингу, рынку мобильных телефонов и приложений.
Во-вторых, рынок банковских электронных каналов требует внедрения единого справочника всех получателей платежей. Банкам необходим глобальный справочник всех получателей платежей на государственном уровне.
Третьим шагом, который принесет дополнительные преимущества как банкам, так и их клиентам – это разрешение на продажу валюты в электронных каналах
По материалам УБР