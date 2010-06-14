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НБУ упрощает для бизнеса инвестирование за рубеж

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НБУ упрощает для бизнеса инвестирование за рубеж
Национальный банк Украины продолжает либерализацию условий инвестирования за границу по постепенной стабилизации ситуации на валютном рынке и в соответствии с Концепцией нового валютного регулирования. Очередное ослабление антикризисных ограничений касается порядка осуществления юридическими лицами инвестиций за границу.
  1. Бизнес получил возможность инвестировать за границу в $2 млн. в эквиваленте на основании одной валютной лицензии за один календарный год. До сих пор лимит общей суммы таких операций составил $50 тыс. за один календарный месяц.
  2. НБУ установил различные требования для получения лицензий в зависимости от суммы инвестиции за границу. Если размер инвестиции являются менее $50 тыс., то будут действовать упрощенные требования к перечню документов для получения лицензии. Кроме заявления, достаточно будет предоставить несколько других документов в зависимости от вида инвестиции и типа инвестора (договор об осуществлении инвестиции, документы о регистрации объекта инвестиции и т.д.).

В то же время, для инвестиций в сумме более $50 тыс. вводится развернутый перечень документов, который поможет Национальному банку предотвратить использование валютных лицензий для схемного оттока капитала. В частности, резидент должен дополнительно подтвердить экономический смысл операции, наличие у него прозрачных источников средств для ее проведения, предоставить развернутую информацию о конечных бенефициарных владельцев субъектов инвестиционной операции и тому подобное.

Такие шаги позволят улучшить условия ведения юридическими лицами внешнеэкономической деятельности, и, вместе с тем, не будут способствовать проведению экономически необоснованных операций по выводу средств за пределы Украины.

Указанные изменения утверждены постановлением Правления № 51 от 8 июня 2017 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины". Они вступают в силу с 12 июня 2017 года.

По материалам НБУ
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Метки
8 июня 2017, бизнес, инвестирование, нбу, №51
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