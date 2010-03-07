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Google испытала систему регулировки движения беспилотников
Руководители проекта Google под названием Project Wing, посвященного разработке технологий для коммерческих беспилотников, объявили о проведении успешных испытаний системы слежения за воздушным трафиком дронов.
Как сообщается, проект принял участие в ряде национальных испытаний, организованных NASA и Федеральным управлением гражданской авиации США.
Целью этих испытаний было исследование того, как управлять растущим числом беспилотных авиационных систем в воздушном пространстве. Project Wing продемонстрировал на них свою систему управления воздушным трафиком.
Вызов для системы состоял в том, что три беспилотника Project Wing, управляемые лишь одним оператором, выполняли задания одновременно и на той же территории, что и два дрона компании Intel и дрон Virginia Tech Mid-Atlantic Aviation Partnership.
Система показала, что может успешно быть “диспетчером” для нескольких беспилотников разного вида и подбирать для них безопасные маршруты по воздуху, избегая столкновения, чего раньше удавалось достичь лишь вручную управляя каждым дроном.
Он выделил три главные составляющие системы регулирования воздушного траффика от Project Wing: планирование маршрутов для беспилотников в режиме реального времени; оповещение операторов обо всем непредвиденном, что происходит с дроном, а также учитывание закрытых и помеченных как опасные Федеральным управлением гражданской авиации США территорий.
По материалам Корреспондент.net