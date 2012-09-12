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Samsung приступит к производству OLED-панелей для iPhone 8

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Samsung приступит к производству OLED-панелей для iPhone 8
Согласно данным источников южнокорейского ресурса ET News, в конце июня компания Samsung Display, входящая в конгломерат Samsung Electronics, начнёт массовое производство OLED-панелей для iPhone следующего поколения.

«Недавно Apple утвердила прототипы панелей. Samsung производит заказы на компоненты и материалы», — сообщил промышленный источник на условиях анонимности.

Ежемесячно будет отгружаться около 10 млн дисплеев. Только в этом году Apple, как сообщается, заказала 80 млн дисплеев. В новом смартфоне Apple будет использоваться OLED-панель, покрывающая всю переднюю часть корпуса.

Как утверждают источники, экран iPhone 8 не будет изогнутым, как у Galaxy S8, из-за низкой функциональности подобного решения.

Ожидается, что в сентябре этого года Apple представит три новых модели iPhone, и, по крайней мере, одна из них первой среди смартфонов Apple получит OLED-дисплей. Также сообщается, что Apple планирует начиная с 2018 года оснащать свои смартфоны iPhone только OLED-экранами. В связи с предстоящим дебютом первого iPhone с OLED-экраном производители комплектующих тоже готовятся наращивать производство.

Samsung, скорее всего, станет основным поставщиком OLED-дисплеев для Apple в последующие годы, учитывая её доминирующее положение на рынке OLED-панелей малого и среднего размера.

По материалам 3dnews.ru
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