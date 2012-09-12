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Регулятор раскрыл информацию о загадочном смартфоне Motorola
На сайте Федеральной комиссии связи США (FCC) появилась информация о новом смартфоне Motorola, который фигурирует под кодовым обозначением XT1797.
Известно, что аппарат получит дисплей размером 5,5 дюйма по диагонали. Разрешение не уточняется, но, вероятнее всего, оно составит 1280 × 720 точек (формат 720р) или 1920 × 1080 пикселей (Full HD).
Сообщается, что в основу новинки ляжет «система на чипе» Snapdragon 430 разработки Qualcomm. Этот процессор объединяет восемь ядер ARM Cortex A53 с тактовой частотой до 1,2 ГГц и графический ускоритель Adreno 505 с поддержкой OpenGL ES 3.1+. Встроенный модем LTE Cat 4 позволяет загружать данные на скорости до 150 Мбит/с.
Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 3000 мА·ч. Говорится о возможности установки двух SIM-карт и о поддержке технологии беспроводной передачи данных малого радиуса действия NFC. В качестве программной платформы будет использоваться операционная система Android 7.1.1.
Таким образом, новинка пополнит ряды смартфонов Moto среднего уровня. Наблюдатели полагают, что цена аппарата не превысит 200 долларов США.
Отметим, что в первом квартале нынешнего года, по оценкам, в глобальном масштабе было реализовано 347,4 млн смартфонов. Это на 4,3 % больше по сравнению с первой четвертью 2016 года, когда поставки равнялись 332,9 млн единиц.
По материалам 3dnews.ru