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Apple позволит сторонним сервисным центрам использовать своё секретное оборудование..

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Apple позволит сторонним сервисным центрам использовать своё секретное оборудование..
Apple позволит сторонним сервисным центрам использовать своё секретное оборудование для ремонта iPhone



Компания Apple решила предоставить доступ к своим машинам для ремонта дисплеев сторонним сервисным центрам. Благодаря этому потребителям будет проще отремонтировать iPhone в случае поломки или разбития дисплея. По данным Reuters, Apple передаст соответствующее оборудовании под названием Horizon примерно 400 авторизованным сервисным центрам в 25 странах.

Вместе с тем, Apple заверяет, что эти законодательные изменения не стали основной причиной пересмотра политики использования машин Horizon. Компания, якобы, сама стремится расширить охват ремонта и огорчена тем фактом, что в последнее время наблюдается увеличение времени ожидания ремонта в наиболее загруженных магазинах Apple.

Первоначально Apple передаст машины Horizon в 200 авторизованных сервисных центров, а к концу года оборудование получат ещё 200 сервисных центров. Всего у Apple насчитывается около 4,8 тыс. сторонних авторизованных сервисных центров. В первую волну распространения Horizon попадут ремонтные центры ComputerCare и магазины Best Buy.

Машина Horizon может использоваться для проведения ремонта iPhone без потери гарантии не только в случаях необходимости замены разбитого дисплея, но и при выполнении некоторых других специфических операций. Horizon является единственным оборудованием, позволяющим корректно заменить сканер отпечатков пальцев. Дело в том, что при других процедурах ремонта этого компонента не удаётся передать процессору iPhone команду на принятие нового сканера. Кроме того, машина также может подключаться к самой iOS и потенциально предоставлять доступ к проприетарному программному обеспечению. Потому Apple выступала против предоставления такого оборудования сторонним сервисным центрам, заявляя, что таким образом смартфоны станут открытыми для осуществления хакерских атак.

По материалам ITC.ua
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