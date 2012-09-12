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Назван самый дешевый автомобиль в Украине
Найти или заказать авто в Украине сегодня не проблема. При желании и наличии средств можно получить любую из произведенных, а может, даже и уникальных, моделей мирового автопрома, передает Hronika.
Но для тех, кто ищет машину подешевле, выбора большого нет. И, скорее всего, он будет рассматривать отечественные марки и модели стран постсоветского пространства.
На сегодня в Украине звание самого доступного нового автомобиля закрепилось за Daewoo Matiz. Автомобиль обойдется всего за 150 000 гривен. Авто выпускается в Узбекистане на совместном предприятии с американским концерном General Motors.
Объем мотора Matiz — менее литра. При этом хэтчбек весьма прожорлив для своих размеров – 5,5 л бензина на 100 километров. Мощность двигателя – 51 лошадиная сила, а объем багажника – 155 литров.
По материалам Сегодня