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Назван самый дешевый автомобиль в Украине

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Старый Сегодня, 12:48
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Назван самый дешевый автомобиль в Украине
Найти или заказать авто в Украине сегодня не проблема. При желании и наличии средств можно получить любую из произведенных, а может, даже и уникальных, моделей мирового автопрома, передает Hronika.

Но для тех, кто ищет машину подешевле, выбора большого нет. И, скорее всего, он будет рассматривать отечественные марки и модели стран постсоветского пространства.

На сегодня в Украине звание самого доступного нового автомобиля закрепилось за Daewoo Matiz. Автомобиль обойдется всего за 150 000 гривен. Авто выпускается в Узбекистане на совместном предприятии с американским концерном General Motors.

Объем мотора Matiz — менее литра. При этом хэтчбек весьма прожорлив для своих размеров – 5,5 л бензина на 100 километров. Мощность двигателя – 51 лошадиная сила, а объем багажника – 155 литров.

По материалам Сегодня
__________________
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