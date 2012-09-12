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Австралия претендует на мировой рекорд по непрерывному росту экономики

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Австралия претендует на мировой рекорд по непрерывному росту экономики
Австралийской экономике удалось продемонстрировать рост 103-й квартал подряд, сообщило в среду, 7 июня, правительство страны-континента, которая в последний раз переживала рецессию (два квартала падения подряд) в начале 1991 года. Это достижение позволяет государству претендовать на мировой рекорд – аналогичного показателя достигали лишь Нидерланды до кризиса 2008 года, передает информационное агентство dpa.

Положительный показатель первого квартала 2017 года составил всего 0,3 процента, хотя и оказался выше прогнозов. Предыдущий период завершился с ростом валового внутреннего продукта (ВВП) на 1,1 процента. Агентство Reuters отмечает, что экономика Австралии может не удержать рекордную последовательность на фоне сложностей с приростом внутреннего потребления из-за низкого роста зарплаты и высоких ипотечных долгов населения. Драйвером роста в последнем квартале стал сектор услуг, тогда как экспорт – в частности железной руды и угля – просел за плохой погоды.

Центробанк страны ожидает продолжения положительного макроэкономического тренда.

По материалам Deutsche Welle
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