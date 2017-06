leenguyen01 Топ Мастер

Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 21.01.2014 Сообщений: 7,772 Благодарностей: 1,660 УГ: 5 КП: 0.000

Oldschooltrade - Oldschooltrade.net Я не Админ/Владелец проекта!!!



Old School Trade Investment Limited



Новый фаст проект,старт- June 10, 2017



Перевод Google

Цитата: Наша программа предназначена для людей, желающих получить финансовую свободу, но неспособных сделать это, потому что они не финансовые эксперты.

Old School Trade Investment Limited - это долгосрочная программа частных займов с высокой доходностью, подкрепленная торговлей на рынке Форекс и инвестируя в различные фонды и виды деятельности. Прибыль от этих инвестиций используется для повышения нашей программы и повышения ее стабильности в долгосрочной перспективе. инвестиционный план

Цитата: 1.5% on business days for 30 days(Return principal after the plan completion)

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

Plan 1 $10.00 - $200.00 1.50 GoldCoders' HYIP Manager License

Цитата: Check GoldCoders' HYIP Manager License

oldschooltrade.net - Licensed защищенный NAMECHEAP



Принимает:PerfectMoney, Bitcoin, ADVCASH, NIXMONEY



Ручной платеж



Минималка:$10



Реф. программа:1%



SSL сертификат от- COMODO



Просмотреть и зарегистрироваться



Мой вклад

Цитата: The amount of 101 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U4888473->U14310599. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Old School Trade Investment Limited - Created for those who appreciate a high profit and .. Date: 09:22 10.06.17. Batch: 178784940.

NAMECHEAPPerfectMoney, Bitcoin, ADVCASH, NIXMONEY$101%- COMODO

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы



Посетите мой сайт - http://pbhyips.info/ __________________