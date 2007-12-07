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Рубль упадет - дело времени
Алена Афанасьева, Forex Club: «USD/RUB все же должен добраться до отметки 57,50 уже в ближайшие дни».
Рубль подешевеет и это дело времени, считает аналитик брокерской компании Forex Club, Алена Афанасьева. Российская национальная валюта все же держит марку и не торопится заходить слишком далеко, хотя сегодня, в четверг, отметка 57,00 была пересечена и отмечен 3-недельный максимум на 57,07.
Brent медленно, но верно движется к 47,30 долл. за баррель. Тут свою роль играет и укрепление доллара США, и слабоватые данные по коммерческим запасам нефти. Вчерашняя публикация отчета от Минэнерго убила последние надежды рынка. Если даже снижение квот мировыми нефтедобытчиками и пик «сезона вождения» не приводят к истощению запасов энергоресурса, это вызывает массу сомнений по поводу потенциала роста нефти. Если пробой 47,30 состоится, следующей целью будет 46,50.
Тем временем, спрос на доллар немного восстанавливается. Отчасти из-за избыточных распродаж, основанных исключительно на страхах по поводу импичмента президента США. Отчасти из-за приближения заседания ФРС. Напомним, что состоится оно на следующей неделе. И рынок по-прежнему ждет повышения ставки. А это всегда положительный фактор для национальной валюты. При таких обстоятельствах USD/RUB все же должен добраться до отметки 57,50 уже в ближайшие дни.
По материалам: ru.forexmagnates.com
ПС: Конечно, последнее время написано про рубль очень много аналитического материала и мнение, но это мнение представил на обсуждение, так как с ним полностью согласен.
Плюс хотелось бы добавить, что инфляция замедлилась, а следовательно и повышается вероятность понижения ставки, а следовательно, как следствие, ослабление рубля.